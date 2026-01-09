9 de enero de 2026 Inicio
Creía que la congestión nasal era por la suciedad en su casa pero el diagnóstico reveló lo peor: qué encontraron

La persistencia de los síntomas, sumada a otros signos que al principio parecían no tener relación, llevó a los profesionales a profundizar los estudios.


Esta mujer pensaba que tenía un resfrío típico, pero al hacerse estudios hallaron algo peor

  • La mujer, de 59 años y oriunda de Tailandia, comenzó con una congestión nasal que en principio parecía un problema común.
  • La situación se volvió preocupante cuando apareció un dolor intenso en la cara, especialmente en la nariz, que duró alrededor de una semana.
  • Los profesionales descubrieron una situación extrema: tenía decenas de gusanos saliendo de las fosas nasales.
  • El equipo médico procedió a retirarlas de inmediato y la paciente mostró una mejora significativa tras la intervención.

La congestión nasal es uno de esos síntomas cotidianos que casi siempre se asocian a alergias, polvo o cambios de clima. Por eso, cuando una persona empieza a sentir que no puede respirar bien por la nariz, lo más común es pensar en una limpieza pendiente del hogar o en un simple resfrío que se estira más de la cuenta. Sin embargo, no todos los cuadros responden a causas tan simples, y en algunos casos el cuerpo está intentando advertir algo mucho más serio.

Eso fue lo que ocurrió en esta historia, que comenzó con una molestia aparentemente inofensiva y terminó en un recorrido médico inesperado. Lo que en un primer momento parecía un problema ambiental o pasajero, poco a poco fue mostrando otra cara. El caso sirve como recordatorio de que algunas señales del organismo no deben subestimarse, incluso cuando se parecen a dolencias habituales.

Qué descubrieron los médicos en la mujer que tenía una congestión constante

Gusanos

Una mujer tailandesa de 59 años comenzó a sufrir una congestión nasal persistente que se volvió alarmante cuando apareció un dolor muy fuerte en el rostro, especialmente en la zona de la nariz, y se mantuvo durante varios días.

Al notar que la molestia no cedía y que ya no parecía algo habitual, decidió acudir a un servicio de urgencias para hacerse revisar. Fue atendida en el Hospital Nakornping, en Chiang Mai, al norte de Tailandia, donde los médicos le realizaron distintos estudios hasta descubrir una causa tan inesperada como impactante: tenía decenas de gusanos saliendo de sus fosas nasales.

Frente a ese cuadro, un equipo médico intervino de inmediato y le practicó un estudio con endoscopio para evaluar con precisión qué estaba ocurriendo. Allí confirmaron que en el interior de su nariz se alojaban más de 100 larvas.

Tras la extracción, el estado de la paciente mejoró de manera notable. Los profesionales explicaron que, de no haber sido tratada a tiempo, los insectos podrían haber avanzado hacia otros órganos y provocado complicaciones mucho más graves.

