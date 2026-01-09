9 de enero de 2026 Inicio
Sigue la polémica: hallaron un acta que acredita el nacimiento de Carlos Gardel en Uruguay

Un certificado firmado en 1920 registró al cantante como nacido en Tacuarembó y revivió la pelea histórica por su origen.

Por
Según un acta

Según un acta, Gardel es uruguayo.

El histórico debate sobre dónde nació Carlos Gardel parece haber llegado a su fin porque el Consulado de Uruguay en Buenos Aires dio a conocer un documento que muestra que el lugar de nacimiento de Carlos Gardel, ícono de la música, es Uruguay y no Argentina ni Francia.

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR), la cual está integrada por investigadores de Uruguay y Argentina, anunció que el acta encontrada en noviembre del 2025 muestra que Gardel nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó. Es hijo de uruguayos y, en ese entonces, lo marcaba como soltero.

En el documento encontrado fue gestionado por Gardel el 8 de octubre de 1920 ante un cónsul uruguayo y dos testigos. Aseguraron que el hallazgo puede terminar con la teoría de que nació en Argentina y otra que vive en Francia.

La prensa uruguaya indicó que el acta representa “un testimonio de un momento puntual” y refleja lo que “una persona afirmó ante un funcionario en determinadas circunstancias y con un interés particular”.

Sin embargo, se cuestiona la autenticidad del acta y aún resta saber si se someterá a verificaciones técnicas y archivistas, como el análisis de la tinta, papel y caligrafía, entre otras cosas. El documento podría ser determinante para que organismos internacionales restituyan la identidad de Gardel.

El historiador Gustavo Colmann, especialista en la vida de Gardel, indicó que “con eso probamos que la vida de Gardel tuvo un comienzo y fue con los datos fidedignos que él sostenía, que era un ciudadano del Río de la Plata, nacido en Tacuarembó, que se registró como ciudadano uruguayo y, a raíz de eso, pudo obtener la ciudadanía argentina. Estamos hablando de un Gardel rioplatense, nunca francés”.

