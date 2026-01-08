Cómo es el avión hidrante que Santiago del Estero envió para combatir los incendios en Chubut La aeronave Boeing 737 Fireliner (LV-KJS) puede descargar 15.150 litros de retardante y cuenta con tecnología de alta precisión. Hasta el momento, el fuego ya lleva más de 2.000 hectáreas consumidas. “Sumamos el avión hidrante más grande de Latinoamérica para defender nuestra cordillera”, aseguró el gobernador, Ignacio Torres. Por + Seguir en







El avión hidrante será usado junto a otros cinco aeronaves y un helicóptero

Con el fin de intentar combatir el avance de las llamas en Chubut, que llevan más de 2.000 hectáreas consumidas y más de 3.000 personas evacuadas, el gobernador Ignacio Torres anunció la llegada de un avión hidrante proveniente de Santiago del Estero.

“Sumamos el avión hidrante más grande de Latinoamérica para defender nuestra cordillera”, indicó el mandatario chubutense en sus redes sociales, haciendo referencia al Boeing 737 FireLiner, que se incorporará “de manera inmediata” a las tareas de combate contra el fuego en Puerto Patriada, a partir de un acuerdo que alcanzamos con la provincia santiagueña.

La aeronave puede descargar 15.150 litros de retardante y cuenta con tecnología de alta precisión. Además, es una aeronave multitarea que puede ser adaptada para transporte de personal en situaciones de emergencia, según detalló la propia provincia de Santiago del Estero.

Nacho Torres avión Hasta el momento solo existen tres hidroaviones en todo el mundo: una ya está operando en Canadá, otra en Australia y esta, que por primera vez va a actuar en Chubut. Este avión comenzó a trabajar junto a los otros cinco aviones hidrantes y el helicóptero con helibalde que actúan en la zona, reforzando un despliegue que la provincia sostiene en conjunto con los municipios y la Nación para contener el avance del fuego.

“Quiero agradecer al gobernador electo de Santiago del Estero, Elías Suárez, por su predisposición y el trabajo conjunto que hicieron posible que, por primera vez en la historia de nuestra provincia, un avión de estas características opere en Chubut. Una muestra más de que no vamos a escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra el fuego”, agregó Torres en sus redes sociales.