Las motos y los autos 0Km no harán la VTV en CABA en 2026: cuál es el motivo La legislación actual de la Ciudad de Buenos Aires contempla excepciones para determinados tipos de vehículos.







La VTV llega con novedades en 2026: repasalas.

La VTV es obligatoria en CABA y garantiza la seguridad mecánica de autos y motos.

Los vehículos nuevos están exentos hasta los cuatro años o 64.000 km.

La revisión controla frenos, luces, suspensión y emisiones.

En enero de 2026 cuesta $63.453,61 para autos y $23.858,78 para motos en CABA. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular legalmente por las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires. Este control no funciona solo como un trámite administrativo, sino como una herramienta clave de seguridad vial que certifica el correcto estado mecánico de autos y motos. Contar con la VTV vigente asegura que el vehículo cumple con los estándares mínimos exigidos y reduce el riesgo de siniestros provocados por desperfectos técnicos evitables.

La revisión se realiza en plantas oficiales habilitadas dentro del ámbito porteño, donde personal técnico especializado somete cada unidad a distintas pruebas de control. Durante la inspección se evalúa el funcionamiento del sistema de frenos, la estabilidad de la suspensión y el correcto desempeño del sistema de luces para garantizar una adecuada visibilidad. Además, se controla el nivel de emisiones y se detectan posibles fallas estructurales o visibles que puedan representar un riesgo para los ocupantes o para terceros en la vía pública.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población En la Ciudad de Buenos Aires, la obligación de realizar la VTV varía según la antigüedad del vehículo, ya que la normativa establece criterios diferenciados entre unidades nuevas y usadas. El esquema vigente contempla períodos de exención para los vehículos cero kilómetro antes de su primera revisión obligatoria. De este modo, la frecuencia de los controles se adapta al desgaste natural de cada rodado, priorizando un seguimiento más estricto en aquellos con mayor tiempo de uso.

Qué debés saber sobre la VTV para autos y motos nuevos Para los propietarios de autos y motos nuevos radicados en la Ciudad de Buenos Aires, la normativa vigente fija plazos de gracia amplios antes de la primera revisión obligatoria. En el caso de los automóviles particulares, la exención rige hasta que la unidad cumple cuatro años desde el patentamiento o alcanza los 64.000 kilómetros recorridos, según lo que suceda primero. Una vez superado alguno de estos límites, el vehículo debe realizar su inspección inicial, cuya oblea tiene una vigencia de dos años mientras el rodado no supere los siete años de antigüedad.

En relación con las motos cero kilómetro, el esquema resulta similar al de los autos, ya que permite circular sin verificación hasta cumplir cuatro años desde la inscripción inicial. Resulta clave controlar tanto el año de alta del vehículo como el kilometraje registrado, dado que circular con la VTV vencida en 2026 implica multas elevadas que pueden superar los $319.000. Al momento de efectuar el trámite por primera vez, se debe presentar DNI vigente, licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo y comprobante de seguro al día.