Apagón en La Plata: el incendio fue controlado y la empresa aseguró que se restablecerá progresivamente el servicio

La compañía Edelap adelantó que dará prioridad a hospitales y centros de salud para la restauración del servicio. Como medida preventiva, además, se dispuso la evacuación de vecinos que residen en cercanía a la instalación afectada.

El incendio de la estación eléctrica de Edelap dejó a miles de usuarios sin luz en La Plata y alrededores.

Un incendio durante la madrugada de este lunes en una central eléctrica de Tolosa provocó un apagón en gran parte de la ciudad bonaerense de La Plata y zonas aledañas . Por el momento, no se registraron víctimas fatales. La emergencia obligó a movilizar a bomberos, personal de Defensa Civil y técnicos especializados para controlar las llamas y comenzar con las tareas de recuperación del servicio.

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El siniestro se registró a las 2:30 de la madrugada en 9 entre 527 y 528 , producto de una explosión en un transformador y, como consecuencia de ello, afectó a miles de vecinos de Tolosa, Ensenada y parte de Gonnet, que quedaron sin suministro eléctrico . Al mismo tiempo, se informó que al menos 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata también estaban sin luz.

A través de un comunicado oficial, la empresa Edelap informó que las causas que originaron el incendio aún se encuentran bajo investigación. Si bien deben comenzar a realizarse las pericias correspondientes, trascendió que la central se habría prendido fuego debido a una falla en un transformador que pudo haberse provocado por sobrecalentamiento en la estación eléctrica, que derivó en la caída de dos columnas de transformadores.

Tras detectarse el foco ígneo, se puso en marcha un operativo de emergencia en el que participaron varias dotaciones de Bomberos, agentes de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y equipos técnicos de la distribuidora eléctrica.

ATENCIÓN #LaPlata Gran parte de la zona norte de La Plata está sin luz debido al incendio de la subestación de Tolosa que pertenece a Edelap. El apagón se extiende desde los hipermercados ubicados en los caminos Centenario y Belgrano hasta 7 y 38. Pero además se reportan… pic.twitter.com/9il3MkKInh

Según informó la compañía, "el incendio ya se encuentra controlado gracias al trabajo coordinado de todos los organismos que intervinieron en la emergencia" .

Como medida preventiva, además, se dispuso la evacuación de vecinos que residen en cercanía a la instalación afectada para evitar riesgos mientras se desarrollaban las tareas de extinción y evaluación de daños.

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El incendio y explosión en la central de Tolosa hizo colapsar una medianera de siete metros que separa una casa de la estación, y los bomberos tuvieron que usar agua de una piscina de la propiedad después de quedarse sin agua.

“Dos y media de la mañana nos despertaron con este problemita. Nos dijeron que se había caído la pared de 7 metros. Si ves la filmación del fuego es tremendo e impactante. Estaban los bomberos trabajando y no daban abasto”, relató César en diálogo con Mañanas Argentinas, por C5N.

Al mismo tiempo, explicó que sus familiares escucharon la explosión y fueron socorridos por Control Urbano. “A los bomberos los salvó la pileta que tenemos acá”, agregó el vecino afectado.