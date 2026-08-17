De qué murió Hayden Panettierre

La estrella de Hollywood, reconocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, tenía apenas 36 años. La noticia la dio a conocer su padre con un doloroso comunicado en redes sociales. ¿Qué dice el primer parte policial?

La famosa actriz norteamericana Hayden Panettiere, recordada por sus protagónicos en las exitosas series Héroes y Nashville, falleció este domingo a los 36 años . La noticia sacudió al mundo del espectáculo tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

La confirmación del deceso fue realizada por su representante a través de un comunicado difundido en nombre de su familia. "Es con profunda tristeza que hemos de compartir la trágica muerte de nuestra querida Hayden. Era una increíble luz y una fuerza de la naturaleza que trajo inconmensurable amor y alegría a todos quienes la conocieron y a las millones de personas que la vieron en pantalla" , expresaron sus allegados.

Según reportaron fuentes policiales de Greenville, en Carolina del Sur, los agentes acudieron a una llamada de emergencia al 911 realizada por un conocido de la actriz que alertó por una "mujer inconsciente" durante la madrugada del domingo . A pesar de los esfuerzos del personal médico por brindarle asistencia en el lugar, fue declarada fallecida en la escena.

Las causas de su fallecimiento todavía son desconocidas . Tras la triste noticia, el Departamento de Policía de Greenville inició una investigación en conjunto con la Oficina del Médico Forense local para determinar los motivos de su deceso.

En los informes preliminares presentados por las autoridades, se aclaró que hasta el momento no se han encontrado indicios de delito ni circunstancias sospechosas . Mientras se aguardan los peritajes forenses correspondientes, la familia de la artista ha solicitado privacidad para afrontar este doloroso momento.

El dato clave sobre los días previos a la muerte de Hayden Panettiere

Si bien aún no trascendió el motivo del fallecimiento de la reconocida figura del espectáculo, allegados a su entorno brindaron precisiones a la señal TMZ acerca del escenario previo a un desenlace del que todavía quedan varios interrogantes por resolver.

Durante las semanas previas a su muerte, la artista de 36 años venía experimentando un intenso malestar en la espalda, cuadro que la llevó a someterse a diversos controles médicos. En medio de ese contexto, Panettiere había viajado el sábado desde Los Ángeles rumbo a la localidad de Greenville, en Carolina del Sur, en compañía de su pareja, Brian Hickerson.

Quién era Hayden Panettiere

La carrera de Panettiere, originaria de la localidad neoyorquina de Palisades, cobró un impulso decisivo en 2006 gracias a su papel de Claire Bennet en el éxito televisivo Héroes. Posteriormente, la actriz también dio vida al personaje de Kirby Reed en la cuarta y sexta entrega de la saga cinematográfica Scream.

Fue justamente durante las grabaciones del fenómeno televisivo Héroes cuando entabló una relación sentimental con el actor Milo Ventimiglia, un noviazgo que se extendió por dos años. Tras esa etapa, la artista inició un vínculo con el campeón mundial de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko, con quien en 2014 tuvo a su única hija, Kaya Evdokia.

Sin embargo, el plano personal comenzó a opacar su recorrido profesional. A partir de 2018, la actriz atravesó un cuadro de depresión posparto que deterioró el vínculo con el deportista. Sobre aquel período, Panettiere relató en el podcast de Jay Shetty lo difícil que le resultaba el día a día y admitió que, aunque consumía alcohol para aplacar sus nervios, este terminaba agravando su estado al actuar como depresor.

Hayden Panettiere tuvo una carrera artística atravesada por sus dramas personales.

El agravamiento de esta crisis, marcada por ataques de pánico y el consumo de sustancias, llevó a Klitschko a recurrir a la Justicia estadounidense para solicitar la custodia de la pequeña Kaya. En el marco de esa disputa legal, la propia actriz decidió ceder la tenencia para priorizar el bienestar de su hija. Según confesó en el programa Red Table Talk, firmar esa documentación representó el momento más doloroso de su vida.

Los contratiempos personales no cesaron para la intérprete: en febrero de 2023 sufrió la pérdida de su hermano menor Jansen, quien también trabajaba en la actuación, fallecido a los 28 años a causa de una afección cardíaca.

En mayo de este año, la artista repasó su compleja trayectoria en el libro autobiográfico This Is Me: A Reckoning. En esa obra reveló, entre otros pasajes, un traumático episodio ocurrido cuando tenía 18 años, al ser expuesta a una situación sexual no consentida por parte de una reconocida figura pública.