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Conmoción en Hollywood por la muerte de Hayden Panettierre: qué dice el parte policial

La actriz, reconocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, falleció de manera repentina a los 36 años. La noticia la confirmó su propio padre a través de un comunicado.

Desde hace un año

Desde hace un año, Hayden Panettierre venía acusando un fuerte dolor en la espalda.

En medio de la conmoción por la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, quien saltó a la fama por sus roles en series como Heroes y Nashville, trascendieron los primeros detalles de su descenso, según el parte policial.

HaydenPanettiere murió el domingo 16 de agosto a los 36 años.
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Si bien la triste noticia la confirmó su padre, Skip, a través de un comunicado, el medio norteamericano TMZ reveló los primeros detalles de cómo se dio el deceso de la joven artista de una larga trayectoria tanto en el cine como en la pantalla chica.

El medio reveló que Panettiere “fue encontrada muerta por un amigo dentro de una casa en Carolina del Sur” y aseguraron que los trabajadores del Servicio Médico de Emergencia “respondieron a una llamada” donde le detallaron sobre una mujer “inconsciente” que estaba sufiendo “un paro cardíaco".

Más allá que los paramédicos le realizaron los trabajos de reanimación con las compresiones en el pecho durante aproximadamente 30 minutos, no lograron revertir el cuadro. Así, indicaron que el fallecimiento de la actriz se dio a las 2:32 del domingo.

Durante las semanas previas a su muerte, la artista de 36 años había aquejado un intenso malestar en la espalda, cuadro que la llevó a someterse a diversos controles médicos. Pese a esas molestias, Panettiere había viajado el sábado desde Los Ángeles rumbo a la localidad de Greenville, en Carolina del Sur, en compañía de su pareja, Brian Hickerson.

Lamentablemente, la familia se vio atravesada de otra dura pérdida: en febrero de 2023 falleció el hermano menor de la artista, Jansen, quien también trabajaba en la actuación, a los 28 años a causa de una afección cardíaca.

Quién era Hayden Panettiere

Hayden Panettiere comenzó a trabajar antes de cumplir un año de edad, participando inicialmente en comerciales y posteriormente en producciones televisivas, generando así, desde tempana edad una extensa carrera artística.

Entre sus trabajos más destacados, aparecen la voz de Dot en A Bug’s Life, Remember the Titans y Scream VI. Sin embargo, el papel que terminó de catapultarla a la fama fue el de Claire Bennet en Heroes, una animadora con poderes de regeneración que se convirtió en uno de los personajes emblemáticos de la serie.

La carrera de la actriz, originaria de la localidad neoyorquina de Palisades, cobró un impulso decisivo en 2006 gracias a su papel de Claire Bennet en el éxito televisivo Héroes. Posteriormente, también dio vida al personaje de Kirby Reed en la cuarta y sexta entrega de la saga cinematográfica Scream.

Fue justamente durante las grabaciones del fenómeno televisivo Héroes cuando entabló una relación sentimental con el actor Milo Ventimiglia, un noviazgo que se extendió por dos años. Tras esa etapa, la artista inició un vínculo con el campeón mundial de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko, con quien en 2014 tuvo a su única hija, Kaya Evdokia.

Sin embargo, el plano personal comenzó a opacar su recorrido profesional. A partir de 2018, la actriz atravesó un cuadro de depresión posparto que deterioró el vínculo con el deportista. Sobre aquel período, Panettiere relató en el podcast de Jay Shetty lo difícil que le resultaba el día a día y admitió que, aunque consumía alcohol para aplacar sus nervios, este terminaba agravando su estado al actuar como depresor.

En una entrevista, la actriz reconoció que durante gran parte de su infancia no percibió su entorno laboral como algo inusual dentro de la industria del entretenimiento. “Mi necesidad de complacer a los demás se fue acumulando, era ira, ansiedad y frustración. Mi vida giraba en torno a otras personas y yo era la última en la lista”, aseguró.

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