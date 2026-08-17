Choque brutal y tragedia: murió una familia tras ser arrollada por un camión sin frenos

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche del sábado en Ypacaraí, Paraguay, dejó cinco personas fallecidas y varios heridos. El hecho se produjo cuando un camión de gran porte que transportaba ladrillos habría quedado sin frenos y embistió a varios vehículos antes de terminar contra una vivienda, que posteriormente se incendió.
El conductor del camión fue identificado como Víctor Raúl de la Cruz. De acuerdo con los primeros informes, el vehículo perdió el control y cruzó hacia el carril contrario, donde impactó de frente contra un Toyota Ractis negro que circulaba desde Asunción hacia Caacupé. Los cuatro ocupantes de ese automóvil murieron como consecuencia de la violencia del choque.
La quinta víctima fatal fue confirmada durante este domingo. Según informó el fotoperiodista David de la Paz en su cuenta de X, la Policía Nacional de Paraguay comunicó que se trata de una mujer mayor de edad que permanecía internada en el Hospital del Trauma de Asunción con múltiples heridas. De esta manera, el número de fallecidos ascendió a cinco.
La mujer se sumó a las cuatro personas que murieron en el lugar del accidente, cuando el vehículo en el que viajaban fue alcanzado por el camión, chocó contra una columna de alta tensión y posteriormente quedó envuelto en llamas.
El accidente fatal Ypacaraí dejó varios heridos
Además de las cinco víctimas fatales, nueve personas resultaron heridas, entre ellas siete adultos y dos menores de edad. Los lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales, entre ellos el Hospital Nacional de Itauguá y el Hospital del Trauma de Asunción.
Entre los menores afectados hay dos niños de 5 y 3 años, mientras que una de las personas heridas permanecía internada en el Hospital del Trauma y posteriormente se confirmó su fallecimiento, elevando a cinco el número total de víctimas fatales.