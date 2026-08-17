Murió una estrella de Hollywood muy querida por su papel en una serie de superhéroes

La noticia dejó en shock a Estados Unidos Fue confirmada por el propio padre de la actriz, quien aseguró que ella "fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla".

El mundo del espectáculo mundial está de luto por la repentina muerte de la estrella de Hollywood, Hayden Panittiere , a los 36 años. La triste noticia la confirmó su propio padre a través de un comunicado a ABC News.

La actriz estadounidense fue una reconocida figura internacional por sus papeles en las series Héroes y Nashville, pero también acumuló una extensa trayectoria en cine y televisión. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte .

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron , y a los millones que la vieron en pantalla”, fueron las palabras de su padre, Skip, tras confirmar la triste noticia.

Según detalló TMZ, la artista, que había viajado desde Los Ángeles al sur con su novio, en el último tiempo se quejaba de un dolor de espalda , que la llevaron a hacerse varios estudios, aunque por el momento no se confirmaron cuál fue la causa de su deceso.

Hayden Panettiere comenzó a trabajar antes de cumplir un año de edad, participando inicialmente en comerciales y posteriormente en producciones televisivas, generando así, desde tempana edad una extensa carrera artística.

Entre sus trabajos más destacados, aparecen la voz de Dot en A Bug’s Life, Remember the Titans y Scream VI. Sin embargo, el papel que terminó de catapultarla a la fama fue el de Claire Bennet en Heroes, una animadora con poderes de regeneración que se convirtió en uno de los personajes emblemáticos de la serie.

En una entrevista, la actriz reconoció que durante gran parte de su infancia no percibió su entorno laboral como algo inusual dentro de la industria del entretenimiento. “Mi necesidad de complacer a los demás se fue acumulando, era ira, ansiedad y frustración. Mi vida giraba en torno a otras personas y yo era la última en la lista”, aseguró.

“La presión de eso creció y creció hasta que explotó. Empecé a encontrar cualquier manera de atravesarlo. A veces dicen en tratamiento que, sorprendentemente, nuestras adicciones probablemente nos salvaron en cierto punto”, supo sincerarse.