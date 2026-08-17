17 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de agosto

El oficial minorista operaba a $1.510 para la venta en el Banco Nación el pasado viernes, previo a una jornada de feriado sin movimiento en los mercados, luego de una semana a la baja.

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El dólar oficial afronta una semana corta por el feriado de este lunes.

El dólar oficial afronta una semana corta por el feriado de este lunes.

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El dólar oficial minorista cotizaba a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación el pasado viernes, previo a una jornada de feriado sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes, tras una semana a la baja en la que cayó $10. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.545.

El dólar oficial tuvo una semana a la baja.
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El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.487,50 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.583,92 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.514,78.

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