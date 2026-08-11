11 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno anunció un plan para ampliar las redes de transporte eléctrico con inversión privada: arrancará en el AMBA

Se estima que se concretará en el primer semestre de 2027. AMBA 1 será la primera de un total de 16 obras contempladas en un esquema a nivel nacional.

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La obra requerirá una inversión cercana a los u$s800 millones.

La obra requerirá una inversión cercana a los u$s800 millones.

El Gobierno anunció un plan para ampliar las redes de transporte eléctrico a nivel nacional, que demandará una inversión privada cercana a los u$s800 millones. Arrancará en el AMBA y se estima que se concretará en el primer semestre de 2027.

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"Por primera vez en 20 años, el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética en el AMBA para ampliar las redes de transporte eléctrico y abastecimiento de energía y de esta manera dar el primer paso para dar con el comienzo que va a solucionar de fondo el problema de los cortes de luz”, informó el vocero presidencial, Adrián Ravier.

“La Secretaría de Energía llamó a licitación para adjudicar AMBA 1, la primera de un total de 16 obras contempladas en el plan nacional de ampliación del transporte eléctrico. Se estima que se concretará en el primer semestre de 2027. La obra, cuya inversión aproximada será de un total de 800 millones de dólares, consistirá en la construcción de una línea que recorrerá un total de 270 kilómetros y la edificación de una nueva estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires”, amplió.

Ravier sostuvo que el objetivo es "reformar el sistema eléctrico del AMBA, que hoy concentra el 40% de la demanda nacional y es el punto más saturado del país. Resolver primero la situación del AMBA es la condición necesaria para expandir la red”.

Una vez que todas las obras estén terminadas, el sistema incorporará más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas de transporte eléctrico. Esa expansión representaría un aumento del 38% respecto de la extensión actual de la red. El objetivo es mejorar la capacidad de transporte, reducir restricciones, ampliar la seguridad del abastecimiento y permitir que la infraestructura eléctrica acompañe el crecimiento de la demanda y de la generación.

Tras los trabajos en el AMBA, luego seguirán más obras en provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Tierra del Fuego, Tucumán, San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta, Jujuy, y Formosa.

Cómo será el financiamiento

Según explicó Ravier, la totalidad de las obras serán financiadas al 100% con capital privado. De todas maneras, CAMMESA realizará un aporte inicial de unos u$s100 millones para que la empresa que resulte ganadora de la licitación pueda comenzar los trabajos desde el primer año.

El aporte tendrá carácter no reembolsable y saldrá de la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA, integrada con recursos obtenidos por exportaciones de energía a países vecinos. El Tesoro nacional no participará del financiamiento de la obra.

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