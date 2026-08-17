El fin de semana largo cierra con alerta amarilla y naranja por tormentas, nevadas y vientos

El fin de semana largo se despide en buena parte del país con inclemencias climáticas que impulsan al descanso en casa, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas, nevada y viento que azotarán a diez provincias.
El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el Litoral, en un área que comprende al este de Santa Fe, centro y sur de Corrientes y casi la totalidad del territorio de Entre Ríos, excepto los departamentos de Victoria y Gualeguay.
Además, hay alerta amarilla por viento en la zona cordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, con ráfagas del sector oeste que podrán alcanzan los 130 kilómetros por ahora. A su vez, para los valles salteños y jujeños el SMN emitió alerta amarilla por viento zonda, con ráfagas de hasta 70 km/h.
La zona cordillerana de La Rioja y el norte de San Juan comparten alertas por viento y nevada, y esta última continúa hacia el sur: es amarilla hasta Neuquén, pasando por Mendoza; y pasa a naranja en los departamentos mendocinos de General Alvear, Junín y Rivadavia, los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato y las zonas bajas de Malargüe y San Rafael. Allí, se prevén cifras de nieve acumulada entre 10 y 25 centímetros, pudiendo ser superados de manera localizada.
Diez provincias bajo alerta meteorológica de distintos niveles.
SMN
Sin alertas: el pronóstico del clima para el lunes feriado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
En la zona metropolitana, el descanso por el feriado también promete ser en casa: se espera una jornada fría, húmeda y ventosa, con ráfagas desde el sudeste de hasta 50 km/h y una temperatura entre 12° y 14°.
El martes, el escenario continuará, complementado con probables lluvias durante la mañana. Luego, a partir del martes, la situación se estabilizaría, aunque el cielo continuará parcialmente nublado y el sol tardará unos días en recuperar su esplendor.
Continúa el clima hostil en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
SMN