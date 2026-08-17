17 de agosto de 2026 Inicio
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De qué manera podés recibir la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2026

Durante agosto, las personas que cumplen con los requisitos pueden acceder a este beneficio económico. El organismo previsional establece distintas condiciones para solicitarlo y cobrarlo.

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La Prestación por Desempleo contempla una ayuda económica para trabajadores que quedaron sin empleo y cumplen con los requisitos establecidos.

La Prestación por Desempleo contempla una ayuda económica para trabajadores que quedaron sin empleo y cumplen con los requisitos establecidos.

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  • El beneficio está destinado a personas que quedaron sin trabajo.
  • Para acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos.
  • El pago se realiza según el medio establecido por el organismo previsional.
  • Los montos y fechas de cobro corresponden al calendario de agosto de 2026.

¿De qué manera podés recibir la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2026? La prestación económica de la Administración Nacional de la Seguridad Social está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo y cumplen con una serie de requisitos.

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El beneficio contempla distintos montos según el salario previo y cuenta con límites establecidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este mes, quienes hayan quedado sin trabajo pueden iniciar la solicitud si la finalización de la relación laboral se produjo bajo alguna de las situaciones contempladas por el programa.

La asistencia alcanza a empleados del sector privado que hayan perdido su trabajo de manera involuntaria o por determinadas causas justificadas. Entre los casos que permiten solicitarla se encuentran:

  • Despido sin causa.
  • Finalización del contrato laboral.
  • Cierre o quiebra de la empresa.
  • Renuncia por una causa justificada.
  • Además, es necesario cumplir con un período mínimo de aportes previo a la pérdida del empleo. Los requisitos varían según el tipo de trabajador.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2026

El trámite puede realizarse de manera online mediante Atención Virtual de ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo. Para realizar la gestión presencial es necesario solicitar previamente un turno. La persona que inicia el trámite debe contar con documentación que permita acreditar tanto su identidad como la finalización de la relación laboral.

Qué documentación hay que presentar

  • Para solicitar la prestación se debe presentar:
  • DNI.
  • Telegrama de despido, carta documento o documentación que certifique la finalización del vínculo laboral.
  • Según la situación particular del trabajador, ANSES puede solicitar documentación adicional para comprobar las circunstancias que dieron lugar al desempleo.

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