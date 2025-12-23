Tenía una vida ejemplar pero nadie imaginaba sus secretos: así es la terrorífica historia del asesino en serie John Wayne Gacy La investigación reveló un patrón meticuloso y un nivel de violencia que sacudió a la opinión pública y puso en evidencia fallas profundas en los mecanismos de control. Por + Seguir en







John Wayne Gacy actuó como asesino serial entre 1972 y 1978 en el área de Chicago. Fue responsable del asesinato de al menos 33 jóvenes y adolescentes varones.

Mantenía una imagen pública respetable y se presentaba como el payaso “Pogo” en actos comunitarios.

Fue arrestado en 1978 tras una investigación por desapariciones. La mayoría de los cuerpos fueron hallados enterrados bajo su vivienda.

Confesó los crímenes durante los interrogatorios policiales. Fue condenado a múltiples penas de muerte y ejecutado en 1994. Durante años, John Wayne Gacy fue visto como un ciudadano modelo en Estados Unidos: empresario, voluntario activo en su comunidad y hasta colaborador en actos políticos locales. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada respetable se escondía uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia criminal.

La historia de Gacy expone cómo logró construir una doble vida que le permitió moverse sin levantar sospechas durante años. Su imagen pública, cuidadosamente trabajada, contrastaba de manera escalofriante con los abusos, secuestros y asesinatos que cometía en la intimidad.

Cuál es la historia de John Wayne Gacy, el asesino en serie conocido como “el payaso Pogo” John Wayne Gacy El caso de John Wayne Gacy, conocido como el “payaso Pogo”, es uno de los episodios criminales más estremecedores de la historia de Estados Unidos y marcó un punto de inflexión en la percepción social de los asesinos seriales.

Entre 1972 y 1978, Gacy abusó y asesinó a al menos 33 jóvenes y adolescentes varones en el área de Chicago, mientras mantenía una imagen pública respetable como empresario, voluntario comunitario y animador infantil que se presentaba disfrazado de payaso en eventos benéficos. Esa doble vida fue clave para eludir sospechas durante años.

La investigación avanzó cuando la desaparición de uno de los jóvenes llevó a la policía hasta su domicilio, donde comenzaron a surgir indicios comprometedores. Excavaciones posteriores revelaron la magnitud del horror: 29 cuerpos enterrados en el espacio bajo su vivienda, conocido como el “crawl space”, y otros restos localizados en ríos cercanos. Gacy fue arrestado en 1978 y, durante los interrogatorios, confesó los crímenes, describiendo con frialdad los métodos utilizados para atraer, someter y asesinar a sus víctimas.

En 1980, John Wayne Gacy fue condenado a 12 penas de muerte y varias cadenas perpetuas, y finalmente ejecutado en 1994 mediante inyección letal. Su caso dejó una huella profunda en la criminología y en la cultura popular, no solo por el número de víctimas, sino por la facilidad con la que logró ocultar una violencia extrema detrás de una apariencia socialmente aceptada. Décadas después, el nombre de Gacy sigue siendo sinónimo de uno de los mayores horrores criminales del siglo XX.