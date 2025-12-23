23 de diciembre de 2025 Inicio
Ciudadela: murió un motociclista tras chocar con un auto en Acceso Oeste

Un hombre falleció este martes luego de protagonizar un siniestro con un automóvil. La víctima no fue identificada.

Un motociclista murió este martes en Ciudadela, luego de protagonizar un choque contra un auto en el Acceso Oeste, sentido hacia la Avenida General Paz.

"Según testigos, el motociclista impacta con un vehículo por alcance y fallece en el lugar", informó Cristian Romero en C5N sobre el incidente que se produjo a primeras horas de este martes.

Debido al siniestro, personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y servicios médicos se encuentran en la zona. Por ello, hay dos carriles interrumpidos, lo que provocó un colapso en la autovía.

"El accidente se produjo pasando el Hospital Posadas. Ante esta situación hay por lo menos siete kilómetros de demora y congestión sobre la Autopista del Oeste", explicó el periodista en La Mañana.

