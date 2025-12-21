21 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en Córdoba: un conductor atropelló y mató a una agente de tránsito

El hecho se produjo en la Ruta 9, donde una joven fue embestida y luego falleció por la gravedad de las heridas. El hombre tiene 50 años y fue detenido.

La víctima murió pese a ser asistida en el hospital local.

Una integrante de la Patrulla Rural de la provincia de Córdoba murió después de que fuera atropellada por una camioneta en el marco de un control de tránsito sobre la Ruta 9, cerca del acceso sur a la localidad de Oliva. El conductor del vehículo fue detenido y las autoridades analizan imputarlo.

En Córdoba se esconde un río subterráneo ideal para conocer en el verano 2026.
Turismo en Córdoba: el río subterráneo que tenés que conocer en el verano 2026

El hecho se produjo a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, donde el conductor de una Ford F-100 embistió a una joven identificada como Milagros Cuello, quien tenía 24 años. Pese a que había sido trasladada a un hospital local para ser asistida, finalmente murió debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, el conductor, un hombre de 50 años, fue detenido en el lugar del hecho y se sometió a un test de alcoholemia. Aunque el resultado de la prueba fue negativo, la fiscal Patricia Baulies, quien encabeza la Fiscalía de Río Segundo, analiza imputarlo por el delito de homicidio culposo.

En tanto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expuso su aflicción por el fallecimiento de Cuello. "Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida. No hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar", marcó en su cuenta de la red social X.

En tal sentido, advirtió sobre la exposición de los agentes de tránsito: "Su partida nos golpea de lleno, como institución y como familia policial. Este hecho expone, con una crudeza imposible de ignorar, los riesgos reales y permanentes que enfrenta cada efectivo cuando sale a la ruta, a la calle o a un operativo. Riesgos que muchos no ven, pero que nuestros policías asumen con vocación de servicio, profesionalismo y coraje".

