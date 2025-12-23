23 de diciembre de 2025 Inicio
Luego de que se levantara el paro de controladores, comenzó el éxodo por las Fiestas

El sindicato debió dar marcha atrás con la medida de fuerza por un período de 15 días, permitiendo que las aerolíneas reprogramen sus vuelos de cara a Navidad y Año Nuevo y aseguren el traslado de miles de pasajeros que viajan por las festividades de fin de año.

Los pasajeros podrán viajar sin inconvenientes y retrasos en sus vuelos

Luego de que el Gobierno dictara la conciliación obligatoria con los controladores aéreos, empezó el éxodo para las Fiestas para disfrutar de los días junto a familiares y amigos en distintos puntos del país. La medida de fuerza había comenzado la semana pasada y se iba a extender hasta la próxima, en períodos programados. Sin embargo, debieron dar marcha atrás y, así, las aerolíneas pudieron normalizar sus vuelos en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

Paro de controladores aéreos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y deberán prestar servicio

La determinación del Gobierno, que permitió desactivar el paro de controladores aéreos que amenazaba con paralizar los vuelos, comenzó a regir desde este martes a las 8, para garantizar la normalización de los servicios en las terminales aeroportuarias.

El cronograma de paro, que quedó sin efecto tras la conciliación obligatoria, será para los próximos 15, es decir hasta el 29 de diciembre, que abarca a distintos tipos de aviación (comercial, ejecutiva y general).

La medida de fuerza por parte de los trabajadores es para reclamar una recomposición de haberes acorde a la inflación y argumentan una pérdida del poder adquisitivo durante el año en curso. Ante la falta de acuerdo en las mesas de negociación paritarias, el gremio escaló el conflicto a través de “medidas legítimas de acción gremial”.

En las primeras horas de este martes, los pasajeros que ya tenían el viaje pactado ya se concentraron en Aeroparque, contentos, para comenzar con la escapada, algunos por vacaciones y otros pare reencontrarse con familiares y disfrutar de las festividades de fin de año.

“Es lo que esperamos durante todo el año para hacer este viaje, estábamos contando los días”, contó Joaquín en diálogo con C5N, quien planeó el paseo junto a toda la familia y pasa juntos Nochebuena y Navidad en Brasil. Por su parte, una mujer con sus hijos eligió como destino a San Martín de los Andes para reencontrarse con su hermana para celebrar las fiestas.

Controladores aéreos - paro

Controladores aéreos habían anunciado un cronograma de paros programados

Desde mediados de diciembre, los controladores aéreos habían difundió el cronograma de la medida de fuerza en vuelos de cabotaje e internacionales durante las semanas de las fiestas, en el marco de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Si bien el Gobierno dictó la conciliación obligatoria este lunes, el paro programado había comenzado el miércoles 17 y también se realizó el jueves 18, en el que, según ATEPSA, afectó a más de 24.000 pasajeros, en plena temporada alta por las fiestas de fin de año.

Los otros días en los vuelos se iban a ver afectados eran el martes 22, sábado 27 y lunes 29 para vuelos nacionales e internacionales.

