Brutal triple crimen en Las Flores: asesinaron a tiros a tres personas y una quedó internada

Sucedió este martes por la madrugada en el barrio del sur de la ciudad de Rosario, en un ataque a tiros que se cobró la vida de dos hombres y una mujer. Además, otra fue trasladada al hospital Clemente Álvarez con un balazo en el rostro y el torso.

La escena del crimen.

Tres personas fueron asesinadas a los tiros durante la madrugada del martes en el barrio de Las Flores, en Rosario. Una cuarta persona fue trasladada al hospital con impactos de bala en el rostro y en el torso.

La adolescente de 16 años fue asistida por sus familiares que la llevaron al hospital
El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe arribó al lugar luego de los asesinatos y realizaron un relevamiento de rastros y cámaras de seguridad para poder dar con los responsables.

Las víctimas fueron identificadas como Erica Tamara Ayala, 35 años, Sergio Fabián Roldán, también de 35 años, y una tercera persona que no confirmaron su identidad.

El otro herido, llamado Lisandro Roque, con residencia en Villa Gobernador Gálvez, está internado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez (HECA) y tiene dos heridas de bala.

Ya son 8 los crímenes registrados en el mes de diciembre y un total de 110 en lo que va del 2025 en Rosario.

Tragedia en ruta 2: un hombre y su hija murieron tras chocar en moto contra un auto

