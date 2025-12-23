Brutal triple crimen en Las Flores: asesinaron a tiros a tres personas y una quedó internada Sucedió este martes por la madrugada en el barrio del sur de la ciudad de Rosario, en un ataque a tiros que se cobró la vida de dos hombres y una mujer. Además, otra fue trasladada al hospital Clemente Álvarez con un balazo en el rostro y el torso. Por + Seguir en







La escena del crimen. Captura TV

Tres personas fueron asesinadas a los tiros durante la madrugada del martes en el barrio de Las Flores, en Rosario. Una cuarta persona fue trasladada al hospital con impactos de bala en el rostro y en el torso.

El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe arribó al lugar luego de los asesinatos y realizaron un relevamiento de rastros y cámaras de seguridad para poder dar con los responsables.

Las víctimas fueron identificadas como Erica Tamara Ayala, 35 años, Sergio Fabián Roldán, también de 35 años, y una tercera persona que no confirmaron su identidad.

El otro herido, llamado Lisandro Roque, con residencia en Villa Gobernador Gálvez, está internado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez (HECA) y tiene dos heridas de bala.

Ya son 8 los crímenes registrados en el mes de diciembre y un total de 110 en lo que va del 2025 en Rosario.