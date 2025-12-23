La angustiante confesión de Juana Repetto sobre el vínculo con sus hijos: "De mal en peor" La influencer compartió un video en sus redes sociales donde manifestó su malestar por el difícil momento de convivencia que atraviesa con Toribio y Belisario. + Seguir en







Juana Repetto, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, muestra a diario su vida cotidiana por redes sociales. TN

Juana Repetto se mostró sobrepasada debido a una discusión con sus hijos. La hija de Reina Reech atraviesa el séptimo mes de su nuevo embarazo y, a través de su cuenta de Instagram, admitió que perdió la paciencia con Toribio y Belisario. Sin posibilidad de salir de su hogar por prescripción médica, la mediática enfrentó una jornada caótica de convivencia que derivó en un profundo sentimiento de culpa.

La situación ocurrió en un contexto de encierro preventivo para cuidar su embarazo avanzado, que coincide con las fiestas de fin de año. La actriz explicó que sus hijos "también están tirando la cuerda" y que la falta de espacios individuales afectó el ánimo de todo el grupo familiar. Ante la imposibilidad de despejar su cabeza fuera de la casa, la tensión escaló hasta un punto de quiebre, cuando decidió contarlo a sus seguidores.

“Mi día siguió de mal en peor. Fui mala con los chicos, todo mal. Hice todo mal”, lanzó la influencer en sus historias, con notable angustia. La falta de paciencia resultó el factor determinante en este conflicto doméstico. La protagonista del video reconoció que el cansancio físico y mental por el avanzado estado de su gestación influyó de manera directa en su reacción ante las travesuras de los pequeños.

Juana Repetto Juana mostró cómo hizo para decirles a los nenes que se agranda la familia. Redes Sociales El control médico estricto por la cercanía de la fecha de parto obliga a Repetto a mantener movimientos limitados. Esta restricción de movilidad genera un clima de encierro que ella misma describió como una "bola de nieve" que crece sin pausa. “Tenía ganas de asesinarlos y ellos también a mí. Nos pusimos todos nerviosos. Ay, qué feo”, mencionó sobre el nivel de agresividad verbal que alcanzó la disputa.

Tras el episodio, la influencer reflexionó sobre el impacto de sus palabras en los niños. La culpa que sintió fue suficiente para hacerle pensar que afectó el vínculo con sus hijos de forma permanente. Sin embargo, aclaró que suele charlar estos temas con ellos para que comprendan que el enojo, a veces, motiva frases que no representan las emociones del momento.

“Ahora estoy destruida porque siento que les arruiné la vida para siempre. Porque cuando uno está enojado dice cosas que no piensa, que igual nosotros lo hablamos un montón”, cerró. Juana Repetto reveló su perfume favorito: cuál es y cuánto sale La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió con sus seguidores que su fragancia preferida es DKNY Women, el icónico Eau de Parfum de la diseñadora estadounidense Donna Karan. fragancias DKNY Es un clásico que se inscribe en la familia olfativa Floral Frutal. Las notas de salida ofrecen un inicio inesperado y cítrico que mezcla hojas de tomatera, naranja, mandarina y chabacano, dotándola de una frescura inicial casi vegetal y luminosa. Su composición es reconocida por su equilibrio y su vibrante energía. El de 30 ml cuesta alrededor de $95.000, mientras que el de 50 ml ronda los $127.000. La versión más grande, de 100 ml, se puede conseguir en algunas perfumerías puntuales o páginas de venta online por $181.000. Precios accesibles en comparación a otras fragancias de lujo.