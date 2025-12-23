El músico cordobés y el famoso streamer visitaron las salas del centro de salud porteño para entregar regalos antes de las fiestas. Hubo mucha emoción entre el artista, el influencer, el personal de salud y los niños.

El cantante Luck Ra y el streamer Spreen visitaron el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez . Ambos entregaron regalos navideños a los pacientes internados en el establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del encuentro fue acompañar a los chicos y sus familias antes del comienzo de las celebraciones.

Los reconocidos jóvenes recorrieron las salas de internación y conversaron con el personal médico de turno. Durante la jornada, se sacaron fotos con los pacientes y repartieron diversos juguetes en los pabellones . Fue una grata sorpresa para los presentes y cambió la rutina diaria del hospital pediátrico.

ocurrió en medio del éxito profesional del cantante cordobés, quien lidera los rankings musicales del año. Spreen se sumó a la iniciativa para aportar su alcance en las plataformas digitales. La presencia de ambos generó el asombro, tanto de los niños como de sus familiares.

La dirección del hospital facilitó el ingreso de los artistas para organizar la entrega de los obsequios. El músico y el creador de contenido destinaron varias horas a estas recorridas por los pasillos. La actividad finalizó tras varias horas de abrazos, fotos y mucha emoción .

Las imágenes del encuentro se viralizaron en redes sociales durante las últimas horas. Los seguidores destacaron la iniciativa de los referentes jóvenes en un ámbito distinto al que habitualmente se los puede ver. De esta manera, el Hospital Gutiérrez recibió una jornada distinta, de distracción y amor, para los chicos bajo tratamiento.

Una infancia difícil: Luck Ra contó la historia de su plato y emocionó a todos en Masterchef

Durante su participación en MasterChef Celebrity emocionó a más de uno porque los participantes contaron sus historias, pero la de Luck Ra sorprendió porque lo tituló: “Comé vos, yo ya estoy llena”. Fue entonces que contó una parte de su historia, citó a su madre y rompió en llanto.

La consigna era Un viaje al pasado y todos se remontaron a su infancia para contar algo que refería a su familia. El artista de Córdoba presentó un plano lleno de comida y el otro con muy poca comida. "Hice los platos y tiene un concepto. El plato se llama 'Comé vos, yo ya estoy llena'".

Y se explayó: "Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque un padre siempre, y una madre, lo dejan todo".

"Por eso hice estos dos platos. Por más que sean dos platos, uno más lleno y uno más vacío, están los dos llenos de amor, y que es, al final de cuentas, lo que no solo te llena el estómago, sino el alma", agregó delante de sus compañeros y jurados, quienes comenzaron a llorar.