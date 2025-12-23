Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años Se trata de dos médicos de guardia, un anestesista y un cirujano, que son investigados tras el fallecimiento de un adolescente por una sepsis generalizada y una falla multiorgánica. Por + Seguir en







Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Redes sociales

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, imputó a cuatro médicos como coautores del delito de homicidio culposo, en el marco de la investigación por un caso de presunta mala praxis que llevó a la muerte de un menor de 17 años.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que un adolescente murió el 20 de octubre en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal por una sepsis generalizada y una falla multiorgánica, que se produjeron después de un cuadro de apendicitis aguda no diagnosticada ni tratada a tiempo.

La primera atención del menor se produjo el 18 de octubre tras ser diagnosticado con gastroenteritis, momento en el que fue medicado y dado de alta, sin que se dejara constancia de su evolución en la historia clínica. Sin embargo, el cuadro se agravó y, por la tarde, regresó al hospital donde permaneció más de nueve horas en observación, con persistencia del dolor, vómitos y distensión abdominal.

Hospital Juan Domingo Perón Los profesionales investigados se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. En tanto, el adolescente sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando se realizaba una inducción anestésica para llevar adelante una cirugía, a pesar de que no se sometió a los análisis prequirúrgicos básicos.

En este marco, el Ministerio Público Fiscal salteño destacó las pruebas sobre el hecho: "Del minucioso análisis de la denuncia presentada por el padre de la víctima, la historia clínica del menor, el certificado de defunción y los informes de autopsia e informes médicos del CIF, el fiscal Vega consideró que existen los elementos de convicción necesarios para imputar provisionalmente a dos médicos de guardia, a un anestesista y a un cirujano por el hecho".