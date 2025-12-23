23 de diciembre de 2025 Inicio
Murió un reconocido futbolista al caer de un teleférico a 70 metros de altura

El ex defensor de la selección alemana y quien era capitán del ETSV Hamburgo perdió la vida en este incidente sucedido mientras disfrutaba del receso invernal en Montenegro. Su esposa resultó herida de gravedad.

Por
El centro de ski Savin Kuk

El centro de ski Savin Kuk, en Montenegro, es uno de los más importantes del mundo.

Sebastian Hertner, futbolista alemán de 34 años y defensor de la Selección de su país, murió este fin de semana al caer 70 metros desde un teleférico, en un centro de ski ubicado al norte de Montenegro. En el incidente, su esposa resultó herida y otras tres personas tuvieron que ser evacuadas.

Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.
Enzo Fernández y Valentina Cervantes llenaron de espíritu navideño a sus hijos en Londres

Los hechos ocurrieron el sábado en el exclusivo centro de ski Savin Kuk, en la montaña montenegrina de Durmitor y cerca de la ciudad de Zabljak, al norte del país. Durante la tarde, uno de los teleféricos se apagó de pronto tras sufrir una avería. En ese momento, la aerosilla en la que se trasladaban Hertner y su esposa, de 30 años, se salió de su mecanismo y chocó contra otra que circulaba por la misma línea.

Sebastian Hertner 23-12-25
El deportista capitán del ETSV Hamburgo murió tras caer desde 70 metros en la estación de Savin Kuk, en Montenegro.

El deportista capitán del ETSV Hamburgo murió tras caer desde 70 metros en la estación de Savin Kuk, en Montenegro.

El impacto provocó que Hertner perdiera el equilibrio y cayera desde una altura de 70 metros, por lo que murió en el acto. Mientras tanto, su esposa quedó atrapada en la aerosilla y tuvo que ser rescatada por los equipos de emergencia. La mujer sufrió una fractura de fémur y traumatismo craneoencefálico, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano.

Luego del incidente, los dueños del centro de ski Savin Kuk decidieron cerrar sus instalaciones, mientras las autoridades locales investigan las causas del trágico accidente que terminó con la vida de Hertner, el futbolista alemán de 34 años.

Quién era Sebastian Hertner, el futbolista alemán que murió tras caer 70 metros de un teleférico

Sebastian Hertner, el futbolista alemán de 34 años que murió este fin de semana en un centro de ski en Montenegro, se formó deportivamente en el Stuttgart, uno de los equipos más importantes de su país. Además, se desarrolló profesionalmente en otros clubes importantes de la Bundesliga, como el Schalke, 1860 Munich, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, Türkgücü München, BFC Dynamo y Teutonia 05.

Hertnet era un defensor que también supo vestir la camiseta de la Selección alemana con los equipos juveniles Sub 18 y Sub 19, en donde compartió vestuario con jugadores como Christoph Kramer y Felix, hermano de Toni Kroos.

En la actualidad, era el capitán del ETSV Hamburgo. Durante este martes, el club alemán fue el encargado de compartir la triste noticia de la muerte de Hertner mediante una publicación en la red social Instagram.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar hoy que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastian", compartió la cuenta oficial del ETSV Hamburgo.

