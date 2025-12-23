IR A
IR A

Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Uno de los integrantes del reality show en 2023 trajo los Tanghulu a Belgrano junto a dos socios. De qué se trata la propuesta gastronómica de Oh My Candy.

Bautista Macia

Bautista Macia, Martín Ku y Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023.

El ex participante de Gran Hermano Martín "El Chino" Ku dejó atrás el mundo mediático para dar sus primeros pasos en el empresariado gastronómico del Barrio Chino con una oferta única: Tanghulu, brochettes de frutas cubiertas con caramelo.

El conductor de Telefe adelantó modificaciones en la casa más famosa del país.
Te puede interesar:

Santiago del Moro adelantó un cambio clave en la casa de Gran Hermano

“Recién ahora estoy tomando dimensión de lo que logramos. Un local que nació entre ideas, trabajo y muchísimas pruebas hasta encontrar nuestros Tanghulus, la frutilla Dubái, y todo lo que hoy forma parte de la marca”, sostuvo Ku en su cuenta de Instagram.

Embed - Martin Angel Ku on Instagram: "Hace un mes abrimos Oh My Candy y recién ahora estoy tomando dimensión de lo que logramos. Un local que nació entre ideas, trabajo y muchísimas pruebas hasta encontrar nuestros tanghulus, la frutilla dubai, y todo lo que hoy forma parte de la marca. Este proyecto lo saqué adelante junto a mis socios Facu y Mara, que están en cada detalle, desde elegir las mejores frutas hasta pulir cada receta para que salga perfecta. No fue fácil: hubo nervios, inversión, errores, noches sin dormir y días larguísimos… pero ver a la gente entrar, probar un tanghulu por primera vez o venir especialmente por la frutilla dubai… hace que todo tenga sentido. Gracias a todos los que nos acompañaron en este primer mes. A los que ya vinieron, los queremos ver de vuelta. A los que faltan, los esperamos en Oh My Candy para que prueben lo que hacemos con tanto laburo y pasión Dirección: Blanco Encalada 1800"
View this post on Instagram

El ex hermanito abrió el primer local de Oh My Candy en octubre en la calle Blanco Encalada tras asociarse con Facundo Chen, un amigo que ingresó a la casa de Gran Hermano por unos días, y con Mara. Los tres se embarcaron en la aventura de crear un menú atractivo y tentador para quienes visitan el centro comercial chino en Belgrano.

El emprendedor advirtió que "no fue fácil" tras inversión y errores, pero "ver a la gente entrar, probar un Tanghulu por primera vez o venir especialmente por la frutilla Dubái… hace que todo tenga sentido".

Embed - Martin Angel Ku on Instagram: "Hace como Bauti y veni a probar nuestra Banana Dubai Encontramos en Blanco Encalada al 1800 (tercera calle de VíaViva)"
View this post on Instagram

El ganador de Gran Hermano 2023, Bautista Macia, pasó por el local y fue parte de un video promocional degustando una brochette de banana.

La intención de Ku es convertir su negocio en una franquicia tras el éxito del primer local. "Funcionó de maravilla y está todo muy bien proyectado para abrir otra sucursal", adelantó a TN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

El conductor reveló la fecha de estreno de Gran Hermano 2026.

Santiago del Moro confirmó la fecha de estreno de Gran Hermano Edición Dorada y reveló detalles: "En la casa son todos..."

play

Se realizó el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

últimas noticias

Victoria Villarruel habló con la prensa luego de inaugurar un oratorio.

Victoria Villarruel alerta sobre el desfinanciamiento del Senado y apunta a la Casa Rosada: "Estamos entrando en rojo"

Hace 10 minutos
Bautista Macia, Martín Ku y Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023.

Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Hace 12 minutos
play

Temporal en el AMBA: diluvió en el Unicenter por las intensas lluvias

Hace 35 minutos
El delantero de 22 años jugará en Barracas este 2026.

Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central

Hace 52 minutos
play

Se adelantó la lluvia: fuerte tormenta de verano dejó calles inundadas y cortes de luz en varias zonas del AMBA

Hace 55 minutos