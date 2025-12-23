Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

El ex participante de Gran Hermano Martín "El Chino" Ku dejó atrás el mundo mediático para dar sus primeros pasos en el empresariado gastronómico del Barrio Chino con una oferta única: Tanghulu, brochettes de frutas cubiertas con caramelo.
Uno de los integrantes del reality show en 2023 trajo los Tanghulu a Belgrano junto a dos socios. De qué se trata la propuesta gastronómica de Oh My Candy.
“Recién ahora estoy tomando dimensión de lo que logramos. Un local que nació entre ideas, trabajo y muchísimas pruebas hasta encontrar nuestros Tanghulus, la frutilla Dubái, y todo lo que hoy forma parte de la marca”, sostuvo Ku en su cuenta de Instagram.
El ex hermanito abrió el primer local de Oh My Candy en octubre en la calle Blanco Encalada tras asociarse con Facundo Chen, un amigo que ingresó a la casa de Gran Hermano por unos días, y con Mara. Los tres se embarcaron en la aventura de crear un menú atractivo y tentador para quienes visitan el centro comercial chino en Belgrano.
El emprendedor advirtió que "no fue fácil" tras inversión y errores, pero "ver a la gente entrar, probar un Tanghulu por primera vez o venir especialmente por la frutilla Dubái… hace que todo tenga sentido".
El ganador de Gran Hermano 2023, Bautista Macia, pasó por el local y fue parte de un video promocional degustando una brochette de banana.
La intención de Ku es convertir su negocio en una franquicia tras el éxito del primer local. "Funcionó de maravilla y está todo muy bien proyectado para abrir otra sucursal", adelantó a TN.