Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Embed - Martin Angel Ku on Instagram: "Hace un mes abrimos Oh My Candy y recién ahora estoy tomando dimensión de lo que logramos. Un local que nació entre ideas, trabajo y muchísimas pruebas hasta encontrar nuestros tanghulus, la frutilla dubai, y todo lo que hoy forma parte de la marca. Este proyecto lo saqué adelante junto a mis socios Facu y Mara, que están en cada detalle, desde elegir las mejores frutas hasta pulir cada receta para que salga perfecta. No fue fácil: hubo nervios, inversión, errores, noches sin dormir y días larguísimos… pero ver a la gente entrar, probar un tanghulu por primera vez o venir especialmente por la frutilla dubai… hace que todo tenga sentido. Gracias a todos los que nos acompañaron en este primer mes. A los que ya vinieron, los queremos ver de vuelta. A los que faltan, los esperamos en Oh My Candy para que prueben lo que hacemos con tanto laburo y pasión Dirección: Blanco Encalada 1800"

View this post on Instagram