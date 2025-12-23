El shopping ubicado en Martínez sufrió filtraciones de agua en el marco de las lluvias, por lo que se viralizaron distintas imágenes en las redes sociales.

El shopping Unicenter , situado en Martínez , sufrió filtraciones de agua en el marco del temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , lo que sorprendió a los consumidores que se encontraban en el lugar en la previa de Nochebuena y Navidad.

Video: así un delincuente atacó a una oficial de policía para robarle su arma reglamentaria en Balvanera

Las lluvias comenzaron este martes en el AMBA cerca de las 18 horas y marcaron el regreso de la inestabilidad climática antes de Nochebuena y Navidad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este marco, ingresó agua al Unicenter, que fue retirada por trabajadores con secadores.

La intensa tormenta de verano sorprendió a los habitantes adelantándose a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que preveían el agua para mañana. Pasadas las 18, la tormenta se precipitó e inundó las calles que se transformaron prácticamente en un río.

El fenómeno, caracterizado por ráfagas de viento y una gran descarga de agua en cortos períodos, generó complicaciones inmediatas en el tránsito y los servicios.

Embed Nunca más vengo al Unicenter pic.twitter.com/fmhKPZeAW7 — Racing y Coso (@CabezadeRacing) December 23, 2025

Embed Unicenter, Martinez, Buenos Aires 19,00 horas aproximadamente! pic.twitter.com/gQxEhiC3Mj — Sonia Ledesma (@SoniaLedes57712) December 23, 2025

Embed Unicenter Shopping con la tormenta estaba fuerte la lluvia (Nos evacuaron a todos) pic.twitter.com/0ZcZzm68aZ — Taro (@VasoDeLimonada) December 23, 2025

Embed Se inundó Unicenter. Las cataratas de Unicenter pic.twitter.com/8eDMk1Ilx0 — Ache (@_Ache73) December 23, 2025

El pronóstico para las Fiestas

La gran preocupación ahora gira en torno a los festejos de Navidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad no terminó. Se espera que el frente de tormentas continúe afectando la región de manera intermitente durante las próximas horas, con una probabilidad de lluvias que se extiende hasta la tarde-noche del 24 de diciembre.

A pesar del agua, el alivio térmico será breve. Las autoridades advirtieron que las temperaturas elevadas se mantendrán, con máximas que podrían superar los 30°C, generando un ambiente húmedo y pesado para la cena de Nochebuena.