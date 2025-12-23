23 de diciembre de 2025 Inicio
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: continuará internada y con tratamiento antibiótico

Desde el Sanatorio Otamendi informaron que la expresidenta seguirá con medicación endovenosa y mantiene el drenaje peritoneal.

El Sanatorio Otamendi publicó este martes un nuevo parte médico sobre la salud de la expresidenta Cristina Kirchner, luego de haber sido operada el sábado pasado por una apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Cristina Kirchner fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis.
Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina: "Sin fiebre ni complicaciones"

El comunicado, que lleva la firma de la doctora Marisa Lanffanconi, informó que la paciente continua con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal.

La evolución de la dos veces presidenta continúa "dentro de parámetros esperables para el cuadro, afebril". Por último se informa que Cristina continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente.

La militancia acompañó a Cristina en el Sanatorio Otamendi

El domingo pasado el Sanatorio Otamendi amaneció con fuerte presencia de militancia kirchnerista y seguridad. Tras la sorpresiva internación de la expresidenta Cristina Kirchner durante la jornada del sábado, el foco está puesto en su evolución postoperatoria y en los detalles del próximo parte médico, a la espera del alta.

La militancia se hizo presente de inmediato: además de permanecer frente al sanatorio durante toda la noche, durante las primeras horas de la mañana ya comenzaron a acercarse más personas y se espera que a lo largo de la jornada sean aún más.

De acuerdo con lo que contó la periodista Paula Avellaneda para C5N desde el lugar, el frente del hospital y alrededores se encuentran empapelados con mensajes de apoyo: "Cristina siempre con vos","La lealtad con lealtad se paga","Fuerza Cristina, te amamos" e incluso una bandera de grandes dimensiones con la consigna: "Nunca caminarás sola".

Además de la militancia, el lugar contó con una consigna de la Policía Federal y dos camionetas de la fuerza custodiando el ingreso para garantizar la seguridad en la zona.

