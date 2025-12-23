Se adelantó la lluvia: fuerte tormenta de verano dejó calles inundadas y cortes de luz en varias zonas del AMBA Las precipitaciones comenzaron en la tarde del martes y el SMN advirtió que la inestabilidad podría extenderse hasta Nochebuena, con temperaturas elevadas en la región metropolitana. Por + Seguir en







Fuertes lluvias en Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Las lluvias comenzaron este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerca de las 18 horas y marcaron el regreso de la inestabilidad climática en la antesala de Nochebuena y Navidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires mostraron videos en redes sociales que dan cuenta como en cuestión de minutos las lluvias provocaron inundaciones.

"Chaparrones bien típicos de verano. Ayudó mucho la elevada humedad, las altas temperaturas y los altos puntos de rocío. Son muy aislados. Vienen con actividad eléctrica y lluvia intensa de corta duración. Pasan rápido", informó por su parte el sitio Meteorología Buenos Aires.

Chaparrones bien típicos de verano



Ayudó mucho la eleva humedad, las altas temperaturas y los altos puntos de rocío



Son muy muy aislados si te tocan vienen con actividad eléctrica y lluvia intensa de corta duración.



Pasan rápido

De cara al miércoles 24, Nochebuena, el SMN no descarta la continuidad de la inestabilidad. El pronóstico indica cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con chances de chaparrones por la tarde y lluvias aisladas durante la noche. Las marcas térmicas se mantendrán elevadas, con valores estimados entre 22 y 33 grados.

En tanto, para el jueves 25 de diciembre, el organismo prevé una mejora en las condiciones del tiempo. Se espera una jornada sin precipitaciones en la Ciudad y el conurbano, con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados.

El viernes, cierre de la semana de Navidad, se presentaría con cielo entre algo y parcialmente nublado y un nuevo repunte del calor, con una mínima de 21 grados y una máxima cercana a los 32, de acuerdo con el SMN. Los videos de la lluvia en redes sociales

#tncentral San Martin , Billinghurst

Así inició la tormenta

DILUVIO EN ZONA NORTE #Tránsito frenado en #Panamericana.

A la congestión -similar a la de un viernes- se suma una fuerte tormenta.