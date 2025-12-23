23 de diciembre de 2025 Inicio
Caos en Aeroparque por el temporal: vuelos suspendidos y demorados en la previa de Navidad

Ante el diluvio, el aeropuerto activó el protocolo de seguridad que impide la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista. El malestar en redes sociales.

Muchos pasajeros debieron esperar en Aeroparque por demoras y cancelaciones.

Horror en Saavedra: desmantelaron un criadero clandestino en el que había 23 perros agonizando

Poco después de la suspensión del paro de controladores aéreos, la lluvia intensa acompañada de actividad eléctrica provocó que las autoridades del aeropuerto activaran los protocolos que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista.

Esta medida afectó tanto a las partidas hacia el interior del país como a los arribos programados para este martes por la tarde. El malestar en las salas de embarque se incrementó debido a la cercanía de las fiestas de fin de año y algunos reclamos llegaron a X.

El fenómeno meteorológico fue tan repentino que tomó por sorpresa a los servicios de rampa. Además, la visibilidad se redujo a pocos metros en la zona de la Costanera, obligando a los pilotos a mantener las aeronaves en posiciones de espera o desviarlas a aeropuertos alternativos como Ezeiza, que también opera con demoras.

Recomendaciones oficiales de las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas

  • Consultar vía web: no dirigirse al aeropuerto sin antes chequear el estado del vuelo en la página oficial de la compañía o de Aeropuertos Argentina.
  • Paciencia en la reprogramación: debido a que los vuelos de estas fechas suelen estar al 100% de ocupación, la reubicación de los pasajeros afectados podría demorar más de lo habitual.
