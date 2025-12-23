Caos en Aeroparque por el temporal: vuelos suspendidos y demorados en la previa de Navidad Ante el diluvio, el aeropuerto activó el protocolo de seguridad que impide la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista. El malestar en redes sociales. Por + Seguir en







Muchos pasajeros debieron esperar en Aeroparque por demoras y cancelaciones.

Ante el repentino temporal que sorprendió a la Ciudad de Buenos Aires este martes, el Aeroparque Internacional Jorge Newbery activó el protocolo de seguridad, que derivó terminó en cancelaciones y reprogramaciones de vuelos a pocas horas de la Nochebuena y de Navidad.

Poco después de la suspensión del paro de controladores aéreos, la lluvia intensa acompañada de actividad eléctrica provocó que las autoridades del aeropuerto activaran los protocolos que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista.

Esta medida afectó tanto a las partidas hacia el interior del país como a los arribos programados para este martes por la tarde. El malestar en las salas de embarque se incrementó debido a la cercanía de las fiestas de fin de año y algunos reclamos llegaron a X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MikeFseven77/status/2003581252985553095?s=20&partner=&hide_thread=false En aeroparque le llaman “demoras por inclemencias del clima” los HDRMPTS pic.twitter.com/CIlZYgByGD — Mike DLF (@MikeFseven77) December 23, 2025 El fenómeno meteorológico fue tan repentino que tomó por sorpresa a los servicios de rampa. Además, la visibilidad se redujo a pocos metros en la zona de la Costanera, obligando a los pilotos a mantener las aeronaves en posiciones de espera o desviarlas a aeropuertos alternativos como Ezeiza, que también opera con demoras.

Recomendaciones oficiales de las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas Consultar vía web : no dirigirse al aeropuerto sin antes chequear el estado del vuelo en la página oficial de la compañía o de Aeropuertos Argentina.

: no dirigirse al aeropuerto sin antes chequear el estado del vuelo en la página oficial de la compañía o de Aeropuertos Argentina. Paciencia en la reprogramación: debido a que los vuelos de estas fechas suelen estar al 100% de ocupación, la reubicación de los pasajeros afectados podría demorar más de lo habitual.