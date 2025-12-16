16 de diciembre de 2025 Inicio
Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

Ocurrió mientras Marcelo Moretti salía del estadio Pedro Bidegain y un joven, que circulaba por la zona, lo reconoció y se acercó al auto para recriminarle por su gestión. La Justicia investiga el episodio.

Por
Moretti

Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, enfrenta un nuevo escándalo tras ser acusado de participar en un incidente de tránsito en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain. Un socio del club, identificado como Lucas, aseguró que la camioneta que trasladaba al mandatario lo atropelló mientras circulaba en bicicleta. El hecho tuvo lugar durante este martes, tras una reunión de Comisión Directiva en la sede del club.

Habrá que esperar para ver el próximo Superclásico.
Según la denuncia, el episodio ocurrió al mediodía, después del cónclave dirigencial que pasó a cuarto intermedio. Moretti se retiraba del Nuevo Gasómetro en su vehículo particular, conducido por un tercero, cuando impactó al fanático en una de las calles linderas al estadio.

El damnificado, Lucas, sostuvo que reconoció el vehículo del mandatario y decidió seguirlo para encararlo por su enojo ante la situación institucional del club. El joven persiguió la camioneta, se paró en la puerta del acompañante –donde viajaba Moretti– y comenzó un altercado verbal.

En diálogo con TyC Sports, el joven explicó el momento del choque: “Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo”, afirmó.

Tras el incidente en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro, Lucas fue asistido por personal policial que se encontraba en el estadio. Las autoridades tomaron nota de los datos del joven, su bicicleta quedó secuestrada para las pericias y luego recibió atención médica por un golpe en el pie.

El descontento de los hinchas de San Lorenzo con la gestión de Marcelo Moretti

Más allá de lo material, el hincha manifestó su indignación con la conducción del club. “Más que nada por el club, me chupa un huevo la bicicleta. Es lo material. El tema es esto, que lo vienen haciendo hace tiempo y no les importa nada”, expresó sobre la gestión actual.

Hasta el momento, la institución de Boedo guarda silencio. El club no emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni hubo una respuesta pública por parte de Moretti sobre la acusación formal que ya investiga la Justicia.

