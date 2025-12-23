Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II El guitarrista de Queen anunció que publicará este jueves Not for sale, como regalo de Navidad para sus fans. La banda no realizará más giras, pero sí conciertos "por aquí y por allá". + Seguir en







Freddie Mercury y Brian May, Queen.

Brian May, el guitarrista de Queen, confirmó que lanzará la canción Not for sale, que quedó afuera del álbum Queen II, en un un especial en la emisora de radio digital Planet Rock. Según publicó el Daily Mail, el tema se grabó en 1974, se remasterizó y aparecerá en un relanzamiento que el álbum tendrá en 2026.

“Es posible que la gente haya escuchado una versión pirata de Not for sale de Smile", reconoció May, en referencia a una banda de 1968 fundada antes de la llegada de Freddie Mercury, y explicó: "Lo voy a adelantar en mi especial de Planet Rock porque me fascina saber qué opina la gente al respecto".

Por lo tanto, cinco décadas después, Queen lanza una canción nueva como regalo de Navidad este jueves para sus fans. En línea con la remasterización de sus álbumes.

Embed - Queen The Greatest Special: 50 Years of Bohemian Rhapsody Live (Episode 4) El presente de Queen La esposa de May, Anita Dobson, apuntó que, aún con Queen trabajando en música nueva con Adam Lambert como vocalista, es poco probable que se armen giras a gran escala. "Harán pequeños movimientos, pero no más grandes giras", precisó.

En 2024, May sufrió un derrame cerebral que le hizo perder el control de su brazo izquierdo. No fue el primer problema de salud grave que tuvo, ya que en 2020 fue internado por un infarto provocado por una enfermedad arterial. "Sentí la muerte de cerca”, se sinceró en ese momento.