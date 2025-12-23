IR A
IR A

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

El guitarrista de Queen anunció que publicará este jueves Not for sale, como regalo de Navidad para sus fans. La banda no realizará más giras, pero sí conciertos "por aquí y por allá".

Freddie Mercury y Brian May

Freddie Mercury y Brian May, Queen.

Brian May, el guitarrista de Queen, confirmó que lanzará la canción Not for sale, que quedó afuera del álbum Queen II, en un un especial en la emisora de radio digital Planet Rock. Según publicó el Daily Mail, el tema se grabó en 1974, se remasterizó y aparecerá en un relanzamiento que el álbum tendrá en 2026.

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó
Te puede interesar:

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

“Es posible que la gente haya escuchado una versión pirata de Not for sale de Smile", reconoció May, en referencia a una banda de 1968 fundada antes de la llegada de Freddie Mercury, y explicó: "Lo voy a adelantar en mi especial de Planet Rock porque me fascina saber qué opina la gente al respecto".

Por lo tanto, cinco décadas después, Queen lanza una canción nueva como regalo de Navidad este jueves para sus fans. En línea con la remasterización de sus álbumes.

Embed - Queen The Greatest Special: 50 Years of Bohemian Rhapsody Live (Episode 4)

El presente de Queen

La esposa de May, Anita Dobson, apuntó que, aún con Queen trabajando en música nueva con Adam Lambert como vocalista, es poco probable que se armen giras a gran escala. "Harán pequeños movimientos, pero no más grandes giras", precisó.

En 2024, May sufrió un derrame cerebral que le hizo perder el control de su brazo izquierdo. No fue el primer problema de salud grave que tuvo, ya que en 2020 fue internado por un infarto provocado por una enfermedad arterial. "Sentí la muerte de cerca”, se sinceró en ese momento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

últimas noticias

Según el Indec, los sueldos aumentaron en promedio un 2,5% en octubre

Según el Indec, los sueldos aumentaron en promedio un 2,5% en octubre

Hace 9 minutos
play
Freddie Mercury y Brian May, Queen.

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Hace 13 minutos
Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Hace 23 minutos
Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

Hace 26 minutos
Incendio en Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Feroz incendio en una casa de Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Hace 34 minutos