Estaba por comprar en un kiosco, motochorro le dispararon por la espalda y perdió la movilidad de sus piernas

La víctima es una joven de 16 años. Se presume que el agresor, que luego se entregó, se vengó por un problema que tenía con el hermano de la adolescente desde hace tiempo.

La adolescente de 16 años fue asistida por sus familiares que la llevaron al hospital

La adolescente de 16 años fue asistida por sus familiares que la llevaron al hospital

Una adolescente de 16 años fue baleada por la espalda cuando estaba esperando para comparar en un kiosco del barrio en Laferrere, La Matanza. A raíz del disparo, perdió la movilidad de sus piernas.

De acuerdo a las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, el hecho ocurrió en el comercio que está ubicado en la intercepción de las calles Concejal Pedro Gómez y Colegiales, pasada las 22:30, mientras estaba en la vereda detrás de un hombre y de repente se ve cuando cae al suelo.

El otro comprador escuchó las detonaciones, se dio vuelta y al ver a la joven en el suelo en shock y pidiendo ayuda, entró en pánico y huyó subiéndose al auto en que lo esperaba su familia.

En la breve filmación, también se observa que el dueño del kiosco se asoma para ver a la chica herida. Sin embargo, al lugar acuden corriendo los hermanos y la madre de la víctima, quienes la asistieron en medio de la conmoción: se la veía a la joven expresando dolor y señalando que ya no tenían movilidad, mientras tenía sangre en la espalda.

Una adolescente perdió la movilidad de su pierna tras ser baleada: el agresor fue detenido

Tras el disparo, la adolescente fue cargada en brazos entre tres personas y la subieron a un vehículo en el cual fue llevada al hospital Teresa Germani, ubicado a pocas cuadras. Si bien la joven no corre riesgo de vida, el cuadro es grave y a que el balazo le afectó la médula y vértebras: fuentes de la investigación confirmaron que quedó paralítica.

La familia de la víctima señaló a Iván Díaz, como el presunto agresor ya que aseguraron verlo acercarse en moto y gatillar su arma en al menos tres ocasiones contra la humanidad de la chica. En medio de la investigación, se cree que el ataque se dio a modo de venganza, ya que el joven mantiene un enfrentamiento con uno de los hermanos de la chica.

Luego de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere, el acusado se entregó en sede policial. La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa.

