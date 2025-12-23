Impresionante salidera bancaria en La Plata: le pincharon una goma del auto y le robaron $15 millones La víctima sufrió el inconveniente en uno de sus neumáticos y al llegar a una gomería se produjo el ataque de los ladrones, quienes le rompieron el vidrio y se llevaron la mochila con el dinero. Tras una persecución de 6 kilómetros los delincuentes fueron detenidos. Por + Seguir en







Los ladrones se llevaron la mochila con la millonaria suma de dinero.

Una impresionante salidera bancaria tuvo lugar en la ciudad de La Plata, luego de un grupo de ladrones le pinchara la rueda de un auto a hombre que acabada de sacar $15 millones de una entidad. Al llegar a una gomería para el arreglo le rompieron el vidrio del vehículo y se llevaron la mochila con la elevada suma de dinero.

Tras el robo, efectivos de la policía localizaron a los delincuentes por las cámaras de seguridad del municipio y, luego de una persecución de 6 kilómetros, lograron apresarlos.

"Todo estaba planificado. Estaba en una gomería porque le habían clavado una aguja en uno de los neumáticos mientras se encontraba dentro de una entidad bancaria en La Plata ubicada en 44 y 26, señaló el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa La Mañana.

La víctima dio rápido aviso al 911 sobre lo ocurrido y, a los pocos minutos, comenzó una persecución sobre el auto en el cual escapaban los ladrones en las calles de la ciudad de las diagonales por parte del Centro de Operaciones Municipal (COM).

Embed Al trabajo se sumaron efectivos de la motorizada bonaerense para finalmente lograr la detención de los ladrones, quienes se habían tirado de la camioneta donde se transportaban con la intención de escapar a pie. Finalmente fueron detenidos y el dinero pudo ser devuelto a su dueño.