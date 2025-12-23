Tormenta y calor extremo dejaron a más de 17 mil usuarios sin luz en el AMBA

23 de diciembre de 2025 Inicio
El calor extremo y una intensa tormenta provocaron cortes de luz y anegamientos en distintos puntos del AMBA. A última hora de la tarde, más de 17 mil usuarios de Edenor y Edesur seguían sin suministro eléctrico.

En una jornada marcada por el calor extremo y una fuerte tormenta que en menos de una hora generó anegamientos en distintos distritos, más de 17 mil usuarios permanecían sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 19.30 se registraban más de 10.800 clientes de Edenor y unos 7.650 usuarios de Edesur sin servicio durante la tarde del martes.

Entre las zonas más afectadas por los cortes de Edenor se encontraban San Martín, Malvinas Argentinas, San Isidro, Tigre, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Pilar y San Miguel, además de barrios porteños como Palermo, Recoleta, Saavedra y Villa Pueyrredón.

En el caso de Edesur, las interrupciones del suministro impactaron principalmente en Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes, así como en sectores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Villa Soldati, Parque Patricios, Flores y Caballito.

Entre los animales maltratados había cachorros, hembras adultas y machos jóvenes y adultos.

Horror en Saavedra: desmantelaron un criadero clandestino en el que había 23 perros agonizando

Leonardo Cositorto, exlíder de Generación Zoe.

Corrientes: confirman las condenas a Cositorto y otros líderes de Generación Zoe por estafas y asociación ilícita

Muchos pasajeros debieron esperar en Aeroparque por demoras y cancelaciones.

Caos en Aeroparque por el temporal: vuelos suspendidos y demorados en la previa de Navidad

El Unicenter registró un diluvio.

Temporal en el AMBA: los videos más impactantes del diluvio en Unicenter

Las impactantes imágenes que dejó la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

Temporal en el AMBA: diluvió en el Unicenter por las intensas lluvias

Lali se presentará por primera vez en River, el club de sus amores.

Lali Espósito anunció su primer show en River: fecha y cuándo comprar las entradas

Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes llenaron de espíritu navideño a sus hijos en Londres

Luck Ra y Spreen se unieron en una acción solidaria: entregaron regalos en el Hospital Gutiérrez. 

Luck Ra y Spreen sorprendieron a los niños internados en el Hospital Gutiérrez con regalos de Navidad

Bautista Macia, Martín Ku y Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023.

Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Juana Repetto, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, muestra a diario su vida cotidiana por redes sociales. 

La angustiante confesión de Juana Repetto sobre el vínculo con sus hijos: "De mal en peor"

El conductor de Telefe adelantó modificaciones en la casa más famosa del país.

Santiago del Moro adelantó un cambio clave en la casa de Gran Hermano

El grupo Annas Archive se atribuyó robar el 99,6% de la música de Spotify.

Un grupo hacker hizo el mayor golpe a Spotify: se robaron el 99,6% de la música disponible

Hace 19 minutos
Lali se presentará por primera vez en River, el club de sus amores.

Lali Espósito anunció su primer show en River: fecha y cuándo comprar las entradas

Hace 41 minutos
Dmitry Khusainov, el jugador accidentado.

Un jugador de futsal casi pierde un ojo tras un accidente con pirotecnia en pleno partido

Hace 42 minutos
Jair Bolsonaro será intervenido quirúrgicamente.

La Justicia de Brasil autorizó que Jair Bolsonaro salga de la cárcel para operarse en Navidad

Hace 57 minutos
Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes llenaron de espíritu navideño a sus hijos en Londres

Hace 1 hora