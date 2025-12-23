Tormenta y calor extremo dejaron a más de 17 mil usuarios sin luz en el AMBA El calor extremo y una intensa tormenta provocaron cortes de luz y anegamientos en distintos puntos del AMBA. A última hora de la tarde, más de 17 mil usuarios de Edenor y Edesur seguían sin suministro eléctrico. Por + Seguir en







Más de 15 mil usuarios sin luz en el AMBA en una jornada de altas temperaturas y fuertes tormentas Freepik

En una jornada marcada por el calor extremo y una fuerte tormenta que en menos de una hora generó anegamientos en distintos distritos, más de 17 mil usuarios permanecían sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 19.30 se registraban más de 10.800 clientes de Edenor y unos 7.650 usuarios de Edesur sin servicio durante la tarde del martes.

Entre las zonas más afectadas por los cortes de Edenor se encontraban San Martín, Malvinas Argentinas, San Isidro, Tigre, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Pilar y San Miguel, además de barrios porteños como Palermo, Recoleta, Saavedra y Villa Pueyrredón.

En el caso de Edesur, las interrupciones del suministro impactaron principalmente en Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes, así como en sectores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Villa Soldati, Parque Patricios, Flores y Caballito.