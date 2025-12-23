23 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de diciembre

La divisa estadounidense cerró a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación tras la última semana completa del año, mientras el MEP y el blue se ubican por debajo de los $1.500.

El dólar oficial lleva varias ruedas de estabilidad en el cierre de 2025.

El dólar oficial lleva varias ruedas de estabilidad en el cierre de 2025.

El dólar oficial entra en el tramo final del año.
El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

En las últimas dos semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones.

El dólar oficial atraviesa diciembre sin sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa diciembre sin sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial opera a $1.423,55 para la compra y $1.475,55 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.495 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.452.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.570,08 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.493,06.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.456.

