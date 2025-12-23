23 de diciembre de 2025 Inicio
Qué encontraron en los celulares y computadoras del empresario de Palermo denunciado por abusar de compañeros de su hijo

La Justicia llevó a cabo una serie de peritajes a los dispositivos de Marcelo Porcel, acusado de abuso sexual y corrupción de menores, contra, al menos, diez chicos que asistían al Colegio Palermo Chico.

Marcelo Porcel fue autorizado a viajar a Uruguay hasta el 5 de enero

La Justicia avanza en la causa contra el empresario inmobiliario y agropecuario, Marcelo Porcel, denunciado por abuso sexual y corrupción de menores. Luego de imponerle una restricción de 300 metros a sus víctimas, se llevaron a cabo una serie de peritajes a celulares y computadoras del acusado. Durante los allanamientos a su vivienda de avenida Godoy Cruz al 3000, en Palermo en septiembre de 2024, se llevaron dos celulares de marca XIAOMI (modelos M2007J3SY y 2208121206).

En el procedimiento, llevado a cabo por un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT), se “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés” en uno de los teléfonos, pero finalmente se quedó con “cinco”, que podían estar vinculadas a la causa contra el empresario.

Según se lee en el informe, fuentes del caso describieron las cinco imágenes, donde se ve a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha”, anotando que “aparenta ser una captura de pantalla” de una cámara oculta. Luego, en otra imagen, el especialista resaltó que se ve a un chico vistiéndose: “Poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”, que fueron reconocidas por una de las víctimas y por sus padres.

Por otro lado, en el otro celular, se hallaron “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”, describió Infobae.

Nueva denuncia contra el empresario Marcelo Porcel: ya son 11 los denunciantes

El empresario Marcelo Porcel, denunciado por abuso sexual a compañeros de sus hijos de un colegio privado de Palermo, sumó una nueva acusación en su contra y ahora lleva 11 presentaciones judiciales. Según informó La Nación, la nueva acusación fue presentada el viernes pasado.

En las denuncian se señala que el hombre invitaba a su domicilio de Puerto Madero a los compañeros de su hijo, que en el momento de los sucesos investigados tenían 13 o 14 años, y les daba dinero si ingerían bebidas alcohólicas y recompensas por consumir la mayor cantidad que toleraban. Además, según los documentos judiciales, en una oportunidad premió a unos adolescentes que giraban en calzoncillos en una mesa en una oficina.

Pese a las causas que se inició en su contra, el empresario inmobiliario recibió la autorización por la Justicia para salir del país 17 de este mes, para un viaje a Uruguay, donde se quedará hasta el 5 de enero de 2026 para estar presente en el casamiento de una sobrina.

