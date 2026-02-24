24 de febrero de 2026 Inicio
Impactante video: un tornado aterrorizó a una localidad de Catamarca

Varios pobladores de Aconquija, departamento Andalgalá, grabaron atónitos este fenómeno que se formó en el cielo, algo no tan habitual en la región.

Un tornado sorprendió a los pobladores de Catamarca. 

Un tornado sorprendió a los vecinos y vecinas de Aconquija, departamento Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Varios usuarios compartieron videos en redes sociales donde se puede ver este inusual fenómeno que se formó en el cielo.

Este fenómeno generó preocupación y sorpresa entre los pobladores de Aconquija, quienes comenzaron a registrar en videos las impresionantes imágenes que luego se viralizaron en redes sociales.

En los clips, se puede observar cómo un embudo de viento desciende desde una nube de tormenta en medio del Campo del Pucará, según informó Nuevo Diario Web.

Según informaron, este tornado pasó sin generar daños materiales ni personas heridas o evacuadas. Fuertes vientos y cambios bruscos de temperatura pueden generar estos fenómenos inusuales; en el video se puede observar que en medio del cielo cruzan una nube de tormenta y una cortina de lluvia.

Ese no fue el único fenómeno inusual registrado en el día de ayer; en la zona de Teodolina, provincia de Santa Fe, los vecinos grabaron una tromba marina en una laguna. Este sorprendente suceso duró tan solo unos minutos y no llegó a tocar tierra, lo que no supuso ningún riesgo para la población.

Tornados terrestres y trombas marinas: qué son y cómo ocurren

Trombas marinas: según explicó el SMN, se trata de un fenómeno meteorológico muy localizado que se forma sobre superficies de agua. A diferencia del tornado, la circulación se organiza desde la superficie hacia la nube y suele ser más débil. Generalmente dura pocos minutos y, al llegar a tierra, pierde rápidamente intensidad al desorganizarse.

Trombas terrestres: es un tornado con un embudo de condensación estrecho, que se forma mientras la nube de tormenta está creciendo y no hay corriente ascendente giratoria; el movimiento giratorio se origina cerca del suelo.

Tornados no supercelulares: según explicó el NSSL (Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de EEUU) estos tornados tienden a ser más débiles y de menor duración en promedio que los asociados con tormentas eléctricas supercelulares.

En cambio, los tornados supercélulas son los más peligrosos porque “una corriente ascendente giratoria es clave para el desarrollo de una supercélula y, finalmente, de un tornado”. Una forma en que una columna de aire puede comenzar a girar es mediante la cizalladura del viento, cuando los vientos a dos niveles diferentes sobre el suelo soplan a distintas velocidades o en direcciones distintas.

