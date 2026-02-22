Emiten alertas amarillas por tormentas en 11 provincias: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá el tiempo en el AMBA El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas. Por + Seguir en







Emiten alertas amarillas en 11 provincias: qué zonas están alcanzadas y cómo seguirá el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este domingo que alcanzan a amplias zonas del país. El aviso rige para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa.

De acuerdo al parte oficial, el nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Se trata de eventos que, sin alcanzar una gravedad extrema, pueden generar complicaciones puntuales, especialmente en áreas vulnerables.

Mapa alerta amarilla En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tanto, se espera un domingo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 28, en una jornada que, al menos en la región central, se presentará estable.

Para el lunes, el organismo amplió el esquema de advertencias y anticipó alertas amarillas en Santa Cruz, Chubut, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, en función de la evolución de las condiciones climáticas previstas.

Lunes alerta Qué significa cada nivel de alerta del SMN El sistema de alertas del SMN se organiza en cuatro niveles, identificados por colores:

Nivel rojo - Seguí instrucciones oficiales: Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Nivel naranja - Preparate: Se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Nivel amarillo - Informate: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Nivel verde - Tranquilidad: No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos. El organismo recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las actualizaciones que puedan emitirse en las próximas horas, en especial en las zonas alcanzadas por las advertencias.