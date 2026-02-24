Andrea del Boca entró a Gran Hermano y reveló su arriesgada estrategia para ganar

La actriz, la primera en ingresar al reality, adelantó que su objetivo es “ganar en buena ley y con buenas estrategias”. Volverá a la pantalla de Telefe tras su participación en Bake Off Famosos. Este miércoles será la primera gala de nominación.

Gran Hermano volvió a abrir sus puertas con esta nueva edición Generación Dorada, donde la primera participante en entrar, fue nada más y nada menos que Andrea del Boca y estallaron las redes sociales.

La actriz, que tuvo un gran paso por Bake Off Famosos y se convirtió en uno de los personajes más queridos, volvió a aparecer en la pantalla de Telefe, esta vez para ser parte del reality que conduce Santiago Del Moro y ser la primera hermanita en inaugurar esta nueva edición, confirmando así los rumores que habían trascendido en las últimas horas.

En su presentación, reconoció que era fan del programa y que lo que más le gusta “es jugar”, por eso “estoy acá, espero ganar en buena ley” . “Soy Andrea del Boca, actriz, cantante, productora y directora, pero lo que más me gusta es jugar, por eso estoy acá, para venir a jugar. Eso es Gran Hermano para mí ”, se presentó y lo comparó con la experiencia de volver a sentir la adrenalina de un estreno teatral.

“Esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, mucha ansiedad y muchos nervios, como cuando uno va a estrenar; estás a punto de salir a escena y sentís todo eso”, aseguró.

Por otra parte, haciendo énfasis en sus estrategias para jugar en la casa, aseguró que “acá no va a haber un personaje de por medio que me escude; acá soy Andrea, la que está en mi casa, cocina, lava y le encanta el orden”. “ Soy competitiva, me encantan los juegos de estrategia. Mi objetivo es ganar en buena ley y con buenas estrategias”, aseguró, marcando desde el inicio que venía decidida a ser protagonista dentro del juego.

Ya en el piso, junto a Santiago Del Moro indicó: “Soy una fanática del juego, de todos y de cada uno de los integrantes, que los veo acá y no lo puedo creer. ¡Estoy acá con vos! Gracias a Telefe y a vos por invitarme a ser parte de este maravilloso juego y esta maravillosa casa”.

