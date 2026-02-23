23 de febrero de 2026 Inicio
Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: a qué hora llegan las tormentas y cuál es el pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en la Ciudad y el conurbano, con probabilidad de precipitaciones de hasta el 70% y temperaturas que se mantendrán elevadas.

El arranque de semana cambia el escenario en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras un fin de semana con tiempo estable, este lunes 23 de febrero vuelve la inestabilidad con lluvias y tormentas que se harán sentir desde la mañana y ganarán intensidad hacia la tarde y la noche.

Hasta el momento, la tormenta invernal en Estados Unidos dejó un saldo de 35 muertos
Toque de queda por una fuerte nevada en Nueva York: alertan por un "ciclón bomba" y se suspenden las clases

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado, ambiente húmedo y temperaturas que se moverán entre los 23°C de mínima y los 28°C de máxima. Con el correr de las horas, la probabilidad de precipitaciones irá en aumento.

El tramo más inestable del día se espera para la segunda mitad de la jornada. Las estimaciones oficiales ubican entre un 40% y un 70% la chance de lluvias y tormentas aisladas, con posibilidad de algunos eventos localmente más intensos, especialmente entre la tarde y la noche.

En el sistema de alertas, el AMBA y el norte bonaerense aparecen bajo advertencia por tormentas fuertes y lluvias intensas, aunque sin alcanzar niveles críticos dentro de la escala vigente.

El ingreso de un frente frío explica el cambio de condiciones, aunque no se prevé un descenso marcado de la temperatura en lo inmediato. El aire húmedo seguirá predominando en la región, impulsado por la influencia de un sistema de altas presiones sobre el Atlántico que continúa aportando humedad.

Mapa alerta

Cómo continuará la temperatura después de la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires

El resto de la semana, el SMN pronosticó que la temperatura máxima se mantendrá por debajo de los 30° y la mínima no superará los 20°. Las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora.

El jueves la temperatura mínima será de 16° y la máxima de 26°, el viernes arrancará con 17° que escalarán hasta 26° y el sábado, el último día de febrero, transformará 19° en 28°.

