Tras el temporal en el AMBA, se mantiene la alerta meteorológica tormentas y lluvias: hasta cuándo va a llover

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones acompañadas por fuerte actividad eléctrica y granizo. Se espera un leve descenso de la temperatura que traerá alivio. Conoce hasta qué hora llueve.

Se esperan lluvias y tormentas durante la jornada del martes en Buenos Aires. 

Freepik

Tras el temporal que afectó Buenos Aires durante la madrugada del martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por lluvias y tormentas para el AMBA. El mal tiempo traerá un leve descenso de la temperatura durante la tarde/noche de la jornada.

Durante la madrugada se registraron fuertes lluvias y abundante caída de agua, que afectó principalmente las zonas de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, generando anegamiento de calles e inundaciones.

El SMN informó que la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas y lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Además, en Chubut, La Pampa y Río Negro rige una alerta por vientos del oeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Temporal en AMBA: a qué hora llueve en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, la semana comenzará con tiempo inestable y temperaturas elevadas. El martes 24 se presentará caluroso, con una mínima de 21° y una máxima de 32°. Se esperan lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad será más alta, y todavía podrían registrarse precipitaciones hacia la noche.

El miércoles 25 mejorarán las condiciones, con descenso de temperatura y cielo parcialmente nublado. La mínima será de 17° y la máxima de 26°, en una jornada más estable y sin pronóstico de lluvias. Para el jueves 26 continuará el tiempo estable, con nubosidad variable y marcas térmicas similares: mínima de 19° y máxima de 26°.

Captura del pronóstico extendido en CABA.

Alerta meteorológica por tormentas y viento: las localidades afectadas

Tormentas

  • Buenos Aires: Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro -General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero -General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo -Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo -Este de General Lavalle - La Costa- Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos -Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist -Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso.

Viento:

  • La Pampa: Caleu Caleu - Hucal.
  • Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta.
  • Chubut: Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson.
