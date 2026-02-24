24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

¿Cómo funciona el GPS?

El Sistema de Posicionamiento Global permite ubicarnos en tiempo real en cualquier punto de la Tierra. Hoy en día es utilizado por miles de millones de personas en su vida diaria y muchos, no pueden vivir sin ella.

Por
El Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites.

El Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites.

FREEPIK

En los inicios la "Guía T de bolsillo" revolucionó la forma de poder ubicarte en Capital Federal, hoy en día es un objeto obsoleto que fue reemplazado por el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que permite que localizarnos en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y no es por arte de magia, claro. Tiene un por qué.

Zuckerberg afirma que el diseño de las redes sociales no genera adicción.
Te puede interesar:

Juicio histórico contra Instagram y Meta: qué países avanzan con medidas de protección para adolescentes

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

¿Cómo sabe exactamente el GPS donde estás ubicado?

Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites que orbitan la Tierra a más de 20 mil kilómetros de altura. Cada satélite está emitiendo señales constantemente que son recibidas por la Tierra por distintos dispositivos.

Esta señal tiene dos datos claves:

  • Su posición exacta en el espacio y la hora exacta en la que se envió el mensaje, que es posible gracias a los relojes atómicos ultraprecisos que tienen.
GPS
El GPS es ua herramienta esencial para el transporte.

El GPS es ua herramienta esencial para el transporte.

Para ubicarte, tu dispositivo tiene que recibir señales desde al menos cuatro satélites diferentes.

¿Por qué cuatro? Cuando el aparato recibe la señal, compara la hora en la que se emitió el mensaje con la que se recibió. Como las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, el teléfono puede calcular la distancia usando esta fórmula básica:

Distancia = velocidad x tiempo

Acá entra la trilateración: si un satélite te dice que está a 20.000 kilómetros, podrías estar en cualquier punto de una esfera gigante. Si a esto se le suma un segundo satélite las esferas se cruzan en dos puntos, con un tercer satélite solo queda un punto posible en el que podes estar ubicado.

Cruzar distancias para hallar un punto exacto, pero falta un cuarto satélite esto sirve para ajustar el reloj de tu dispositivo y que sea tan preciso como el del satélite que está en el espacio.

Noticias relacionadas

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.

En un juicio histórico, Mark Zuckerberg reconoció que Instagram tardó en identificar usuarios menores de edad

WhatsApp: cómo cambiar colores y fondo de los chats.

Adiós al WhatsApp aburrido: así podés personalizar y darle color a tus chats

Con el avance de la tecnología, los métodos utilizados por los ciberdelincuentes se volvieron más convincentes.

Adiós a las estafas virtuales: 3 cosas a tener en cuenta para identificar las llamadas spam

Twitter sufrió una caída en la mañana del lunes.

Tras su caída a nivel mundial, volvió X

Rating Cero

Andrea Del Boca fue la primera participante en entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca entró a Gran Hermano y reveló su arriesgada estrategia para ganar

Mirtha Legrand sopló las velas por su 99° cumpleaños.

La intimidad de los festejos por los 99 años Mirtha Legrand: cuáles fueron sus tres deseos

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Cortafuego, la película española con Joaquín Furriel que es tendencia

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada.

El actor original de Silver Surfer de Los 4 Fantásticos reveló su condición para volver a Marvel: qué dijo

Se trata del actor Robert Carradine. 
play

Murió Robert Carradine, protagonista de Lizzie McGuire, la icónica serie de Hillary Duff

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

últimas noticias

Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete clave de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Milei encabezó una reunión de Gabinete de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Hace 12 minutos
Un proyecto familiar rescata recetas, memoria y tradición en clave actual. 

Una casa histórica de Tigre se convirtió en pasticceria y focacceria italiana

Hace 14 minutos
Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a El Mencho

Muerte de "El Mencho": un informe del New York Times confirmó que la CIA estuvo involucrada en el operativo

Hace 16 minutos
Las pastas ocupan un lugar central dentro de la carta.

El restaurante en Saavedra que reinterpreta la cocina argentina tradicional

Hace 19 minutos
Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

Laporta reveló por qué no le renovó a Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes"

Hace 26 minutos