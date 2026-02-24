¿Cómo funciona el GPS? El Sistema de Posicionamiento Global permite ubicarnos en tiempo real en cualquier punto de la Tierra. Hoy en día es utilizado por miles de millones de personas en su vida diaria y muchos, no pueden vivir sin ella. Por + Seguir en







El Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites. FREEPIK

En los inicios la "Guía T de bolsillo" revolucionó la forma de poder ubicarte en Capital Federal, hoy en día es un objeto obsoleto que fue reemplazado por el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que permite que localizarnos en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y no es por arte de magia, claro. Tiene un por qué.

¿Cómo sabe exactamente el GPS donde estás ubicado? Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites que orbitan la Tierra a más de 20 mil kilómetros de altura. Cada satélite está emitiendo señales constantemente que son recibidas por la Tierra por distintos dispositivos.

Esta señal tiene dos datos claves:

Su posición exacta en el espacio y la hora exacta en la que se envió el mensaje, que es posible gracias a los relojes atómicos ultraprecisos que tienen. GPS El GPS es ua herramienta esencial para el transporte. Freepik Para ubicarte, tu dispositivo tiene que recibir señales desde al menos cuatro satélites diferentes.

¿Por qué cuatro? Cuando el aparato recibe la señal, compara la hora en la que se emitió el mensaje con la que se recibió. Como las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, el teléfono puede calcular la distancia usando esta fórmula básica: