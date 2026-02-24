IR A
La intimidad de los festejos por los 99 años Mirtha Legrand: cuáles fueron sus tres deseos

La legendaria conductora hizo el tradicional pedido de los deseos al soplar las velitas y también reconoció: "Quiero ser centenaria".

Mirtha Legrand sopló las velas por su 99° cumpleaños.

Mirtha Legrand cumplió 99 años y lo festejó a lo grande: una multitudinaria fiesta en la casa de su hija, Marcela Tinayre, en la que estuvo acompañada de familia y también de sus amigos de toda la vida. Cuáles fueron los tres particulares deseos que pidió.

Mirtha Legrand.
Mirtha Legrand habló sobre los salarios y lamentó: "A la gente no le alcanza la plata para vivir"

La conductora llegó paenas unos minutos más tarde de las 21, hora a la que estaban citados todos los invitados a la fiesta. Fiel a su estilo, se detuvo a saludar y posar para las cámaras apostadas en la puerta de su casa.

Entre los primeros en arribar estuvieron sus familiares más cercanos: Ámbar de Benedictis y Juana Viale, junto a Nacho Viale, quien asistió acompañado por su pareja, Lucía Pedraza. La diva celebró rodeada de su círculo íntimo y de numerosas figuras del espectáculo y la política.

Dijeron presente personalidades como Roberto Moldavsky, Mauricio D'Alessandro; Mariana Gallego; Valeria Gastaldi; Iliana Calabró; Jairo; y Carlos Rottemberg, entre otros. También participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se sumó a la lista de invitados destacados.

Sonriente y con un look elegante, “La Chiqui” dio inicio a una velada que, según trascendió, incluiría un segundo cambio de vestuario antes del postre y la tradicional torta de cumpleaños, uno de los momentos más esperados de la noche.

Allí se le cantó el feliz cumpleaños y después, su nieta Juana hizo hincapié en que pidiera los tres deseos: "Por la paz en Argentina, que gane Racing y que todos tengamos salud". Además, la conductora expresó su deseo de "ser centenaria".

En paralelo, un grupo de fanáticas se acercó hasta el lugar con pancartas y mensajes dedicados a la conductora. “Feliz cumpleaños. Quiero estar en la mesaza”, se leía en uno de los carteles preparados por integrantes de su club de fans, que aguardaron para saludar a su ídola en un día tan especial.

