Fin de semana con mal tiempo en el país: se espera el arribo de fuertes lluvias y tormentas

Las precipitaciones continuarán afectando el centro y norte del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

En CABA el fin de semana se mantendrá estable. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina. Las lluvias continuarán durante el fin de semana en el centro y norte del país, sin embargo, en el caso de CABA se espera que arriben recién a partir del lunes.

Continúa el mal tiempo y las lluvias: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas
Continúa el mal tiempo y las lluvias: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Las provincias bajo alerta por tormentas son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis, y Mendoza.

En esta región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

lluvia-de-verano
Se esperan lluvias y tormentas en el centro y norte de la Argentina durante el fin de semana.

En cuanto a las altas temperaturas, desde Meteored informaron que "presencia de un centro de altas presiones frente a la costa bonaerense genera circulación de aire proveniente del Atlántico, lo que aporta aire húmedo al centro y norte de Argentina".

A raíz de esto no se esperan temperaturas máximas tan elevadas, a diferencia de fin de semanas anteriores, a esto se le suma el "avance de un área de mínimas presiones proveniente del Pacífico" lo que podrá generar cierta nubosidad y "probablemente potencie el desarrollo de tormentas generalizadas, algunas fuertes a severas".

Pronóstico extendido para CABA: cuándo llegan las lluvias

El sábado se presentará con tiempo estable y templado. Habrá cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, aumentando la nubosidad hacia la noche, pero sin lluvias previstas. La temperatura será de 20° a 28°, con viento leve a moderado del sector este y sudeste.

CABA 21-2-26
Pronóstico extendido del SMN.

El domingo mantendrá condiciones muy similares: nubosidad variable a lo largo del día, ambiente cálido y húmedo y probabilidad de precipitaciones nula. La mínima será de 21° y la máxima de 28°, con viento leve del este rotando al sudeste.

El lunes aumentará la inestabilidad. La mañana se presentará mayormente nublada con baja probabilidad de lluvias, mientras que hacia la tarde y noche crecen las chances de tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre 22° y 28°, con viento leve y de dirección variable.

