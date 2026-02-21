Las precipitaciones continuarán afectando el centro y norte del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina. Las lluvias continuarán durante el fin de semana en el centro y norte del país, sin embargo, en el caso de CABA se espera que arriben recién a partir del lunes.

En esta región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En cuanto a las altas temperaturas, desde Meteored informaron que "presencia de un centro de altas presiones frente a la costa bonaerense genera circulación de aire proveniente del Atlántico, lo que aporta aire húmedo al centro y norte de Argentina".

Se esperan lluvias y tormentas en el centro y norte de la Argentina durante el fin de semana.

A raíz de esto no se esperan temperaturas máximas tan elevadas, a diferencia de fin de semanas anteriores, a esto se le suma el " avance de un área de mínimas presiones proveniente del Pacífico" lo que podrá generar cierta nubosidad y "probablemente potencie el desarrollo de tormentas generalizadas, algunas fuertes a severas".

Pronóstico extendido para CABA: cuándo llegan las lluvias

El sábado se presentará con tiempo estable y templado. Habrá cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, aumentando la nubosidad hacia la noche, pero sin lluvias previstas. La temperatura será de 20° a 28°, con viento leve a moderado del sector este y sudeste.

CABA 21-2-26 Pronóstico extendido del SMN.

El domingo mantendrá condiciones muy similares: nubosidad variable a lo largo del día, ambiente cálido y húmedo y probabilidad de precipitaciones nula. La mínima será de 21° y la máxima de 28°, con viento leve del este rotando al sudeste.

El lunes aumentará la inestabilidad. La mañana se presentará mayormente nublada con baja probabilidad de lluvias, mientras que hacia la tarde y noche crecen las chances de tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre 22° y 28°, con viento leve y de dirección variable.