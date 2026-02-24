Quién es María Julissa, la influencer acusada de entregar a "El Mencho" en México

México continúa convulsionado por el asesinato del líder del cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido popularmente como "El Mencho", y luego de que apareciera una bandera amenazante contra María Julissa, una influencer de 26 años, acusada de ser la entregadora del narco y quien le habría dado su ubicación a la policía para su detención y posterior muerte.
Nació el 12 de septiembre del 2000 y cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde se define como "La Barbie del Béisbol", por su pasión por el deporte.
También trabajó como como locutora de la Liga Mexicana de Béisbol, que la ayudó a posicionarse como una figura pública en eventos y llegar a mantener una relación amorosa con el youtuber e influencer Stiven.
En los últimos días apareció un pasacalle en un puente de la zona de Zapopan, Jalisco, el cual no habla específicamente de una amenaza de muerte, pero sí mencionan a la influencer: "Perra María Julissa. Mordiste la mano que te da de tragar, le mandaste la marina a Chelo porque te robaron tu camioneta". El mensaje lleva la firma CJNG, cuyas siglas corresponden a Cartel Jalisco Nueva Generación.
El comunicado de María Julissa
En medio de las especulaciones sobre sus vínculos con "El Mencho", la influencer utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado. "Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo tengo nada ver con esa situación", afirmó sobre la muerte del líder narco en un operativo realizado por el Ejército mexicano.
"La información que está circulando, continuó María Julissa, es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño".
Y concluyó: "Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales. Gracias por su comprensión".