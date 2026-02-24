Quién es María Julissa, la influencer acusada de entregar a "El Mencho" en México Tiene 26 años y cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde se define como "La Barbie del Béisbol", por su pasión por el deporte. Vinculada al capo narco, sería quien le habría dado la ubicación a la policía para su detención y posterior muerte. Por + Seguir en







México continúa convulsionado por el asesinato del líder del cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido popularmente como "El Mencho", y luego de que apareciera una bandera amenazante contra María Julissa, una influencer de 26 años, acusada de ser la entregadora del narco y quien le habría dado su ubicación a la policía para su detención y posterior muerte.

Nació el 12 de septiembre del 2000 y cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde se define como "La Barbie del Béisbol", por su pasión por el deporte.

También trabajó como como locutora de la Liga Mexicana de Béisbol, que la ayudó a posicionarse como una figura pública en eventos y llegar a mantener una relación amorosa con el youtuber e influencer Stiven.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Julissa (@mariajulissa13) En los últimos días apareció un pasacalle en un puente de la zona de Zapopan, Jalisco, el cual no habla específicamente de una amenaza de muerte, pero sí mencionan a la influencer: "Perra María Julissa. Mordiste la mano que te da de tragar, le mandaste la marina a Chelo porque te robaron tu camioneta". El mensaje lleva la firma CJNG, cuyas siglas corresponden a Cartel Jalisco Nueva Generación.

El comunicado de María Julissa En medio de las especulaciones sobre sus vínculos con "El Mencho", la influencer utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado. "Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo tengo nada ver con esa situación", afirmó sobre la muerte del líder narco en un operativo realizado por el Ejército mexicano.