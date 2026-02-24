24 de febrero de 2026 Inicio
Un español visitó Buenos Aires y su relato se volvió viral: qué dijo que emocionó a todos

El intercambio digital reavivó el debate sobre la identidad porteña y el impacto que genera en quienes la descubren por primera vez.

Por
  • El orgullo de ser argentino es frecuente entre los propios ciudadanos. Sin embargo, no es habitual que extranjeros destaquen ese sentimiento.

  • Un español lo hizo a través de un video en TikTok. El creador se llama Marsal y vive en Madrid y suele publicar contenidos sobre cultura y costumbres argentinas.

  • Señaló que los argentinos mantienen su identidad aun lejos del país. Destacó su forma de hablar, mirar y defender lo propio.

  • Mencionó rituales como juntarse a comer y tomar mate en el exterior. Concluyó que todos los que conoció comparten un fuerte orgullo nacional.

La experiencia de un turista europeo en la capital argentina se convirtió en uno de los relatos más comentados de las últimas horas. Un ciudadano español que visitó Buenos Aires compartió en redes sociales una reflexión que rápidamente se viralizó y despertó una ola de reacciones entre usuarios locales.

Aunque Argentina atraviesa dificultades económicas y sociales conocidas, el orgullo de pertenecer al país es un rasgo que muchos de sus ciudadanos manifiestan con frecuencia. Lo llamativo es que ese sentimiento, habitual entre argentinos, no suele ser destacado por extranjeros. Sin embargo, un creador de contenido español decidió hacerlo público a través de TikTok.

En su testimonio, el viajero describió sensaciones, escenas cotidianas y gestos que lo sorprendieron durante su estadía. Más allá de los clásicos puntos turísticos, puso el foco en detalles culturales que, según explicó, marcaron la diferencia y le dejaron una impresión profunda de la ciudad y su gente.

Cómo fue el relato del español que visitó Argentina y se volvió viral

español en argentina

Se trata de Marsal, residente en Madrid, quien comparte videos donde analiza la cultura argentina, sus costumbres y la manera en que sus habitantes viven la identidad nacional. En una de sus publicaciones, reflexionó sobre el fuerte sentido de pertenencia que observa incluso en quienes están lejos de su tierra natal. “Pueden estar a 10.000 kilómetros y siguen llevando a su país consigo, como si nunca se hubieran ido”, afirmó al iniciar su mensaje.

Para fundamentar su mirada, explicó que Argentina se percibe en la forma de hablar, en el contacto visual y en la pasión con la que defienden lo propio. También mencionó que, aun en el exterior, los argentinos mantienen rituales como reunirse a comer, tomar mate y recordar lo que extrañan, siempre con la misma intensidad.

Según relató, cuando dos argentinos se encuentran fuera del país, la distancia desaparece. Tras observar estas actitudes en España, concluyó que, en todos los casos, encontró un denominador común: un profundo orgullo por ser argentinos.

