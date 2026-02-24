IR A
IR A

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Cortafuego, la película española con Joaquín Furriel que es tendencia

Un incendio avanza sin control y obliga a una familia a tomar decisiones extremas en medio de una búsqueda desesperada. La película pone el foco en el suspenso, el peligro inmediato y las tensiones internas que surgen cuando hay una emergencia.

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. 

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. 

Netflix estrenó el viernes pasado Cortafuego, un thriller psicológico español ambientado en un incendio forestal que avanza sin control. Dirigida por David Victori (Sky Rojo), la película combina suspenso, drama familiar y tensión constante, con una historia atravesada por el duelo, la pérdida y la desconfianza, y con Joaquín Furriel como una de sus figuras centrales.

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
Te puede interesar:

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. Un incendio en expansión obliga a tomar decisiones urgentes mientras una familia enfrenta la desaparición de una niña y la falta de respuestas oficiales. El film construye su tensión no solo desde la amenaza del fuego, sino también desde los vínculos rotos, los secretos y las sospechas que emergen cuando el tiempo se agota.

El director David Victori apostó por una forma de rodaje poco convencional. Gran parte de las escenas se filmaron sin que los actores vieran al equipo técnico, con cámaras ocultas y pruebas previas con otros intérpretes para ubicar los encuadres. Según explicó Joaquín Furriel, esta dinámica volvió al proyecto “muy inmersivo”.

Sinopsis de Cortafuego, la película furor de Netflix

La historia comienza tras la muerte del marido de Mara, interpretada por Belén Cuesta. Junto a su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la mujer de éste, Elena (Diana Gómez) y el hijo de ambos (Mika Arias), la mujer viaja a la casa de verano familiar ubicada en una zona boscosa. El objetivo inicial es vender la propiedad y cerrar una etapa marcada por el dolor, pero lo que debía ser una despedida tranquila se transforma rápidamente en una pesadilla.

Luego de una discusión familiar, Lide desaparece en el bosque casi al mismo tiempo en que se desata un incendio forestal de gran magnitud. A medida que las llamas avanzan con rapidez, las autoridades deciden suspender la búsqueda y ordenan una evacuación inmediata de la zona, dejando a la familia sin apoyo oficial en el momento más crítico.

Desesperada, Mara se niega a marcharse sin su hija y toma una decisión extrema. Junto a sus familiares, desafía la orden de evacuación y se adentra en el bosque para buscarla por su cuenta, aun sabiendo que el fuego puede cercarlos en cualquier momento. El tiempo corre en contra y cada paso implica un riesgo mayor.

En ese contexto aparece Santi, el guarda forestal de la zona interpretado por Enric Auquer. Su figura se presenta como la única posible ayuda para orientarse en un entorno cada vez más hostil, aunque su confianza es dudosa desde el inicio y las sospechas comienzan a instalarse dentro del grupo.

La película subraya que el incendio no es la única amenaza. Aislados, sin comunicación y bajo una presión extrema, los personajes empiezan a revelar secretos, mentiras y tensiones acumuladas. Como plantea la propia trama, “entre el miedo, la desconfianza y los secretos ocultos, Mara empieza a comprender que el incendio no es la única amenaza… alguien está mintiendo”.

Ese desplazamiento del peligro hacia lo humano es uno de los ejes centrales del relato. Cortafuego no se limita a narrar la desaparición de una niña en un contexto de desastre natural, sino que utiliza esa premisa para poner a prueba los límites morales de sus protagonistas y exponer hasta dónde estarían dispuestos a llegar cuando sienten que todo vale.

CORTAFUEGO

Tráiler de Cortafuego

Embed - Cortafuego | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de Cortafuego

Con un elenco encabezado por Belén Cuesta, Enric Auquer, Furriel y Diana Gómez, Cortafuego se suma a los estrenos más inquietantes de la temporada en la plataforma, con una narrativa que plantea un dilema moral en medio de una catástrofe natural.

cortafuegooo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
play

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

El éxito demuestra, una vez más, que las producciones basadas en hechos reales siguen generando un fuerte interés cuando están narradas con rigor, sensibilidad y profundidad histórica.
play

Este drama histórico sobre un famoso hecho bélico está sorprendiendo a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a El Mencho

Muerte de "El Mencho": un informe del New York Times confirmó que la CIA estuvo involucrada en el operativo

Hace 9 minutos
Las pastas ocupan un lugar central dentro de la carta.

El restaurante en Saavedra que reinterpreta la cocina argentina tradicional

Hace 12 minutos
Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

Laporta reveló por qué no le renovó a Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes"

Hace 19 minutos
El Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites.

¿Cómo funciona el GPS?

Hace 35 minutos
La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado.

Naturaleza y cultura: este es el pueblo uruguayo que se destaca para hacer una escapada única en 2026

Hace 35 minutos