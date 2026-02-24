Un incendio avanza sin control y obliga a una familia a tomar decisiones extremas en medio de una búsqueda desesperada. La película pone el foco en el suspenso, el peligro inmediato y las tensiones internas que surgen cuando hay una emergencia.

Netflix estrenó el viernes pasado Cortafuego , un thriller psicológico español ambientado en un incendio forestal que avanza sin control. Dirigida por David Victori (Sky Rojo) , la película combina suspenso, drama familiar y tensión constante , con una historia atravesada por el duelo, la pérdida y la desconfianza , y con Joaquín Furriel como una de sus figuras centrales.

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo . Un incendio en expansión obliga a tomar decisiones urgentes mientras una familia enfrenta la desaparición de una niña y la falta de respuestas oficiales. El film construye su tensión no solo desde la amenaza del fuego , sino también desde los vínculos rotos, los secretos y las sospechas que emergen cuando el tiempo se agota .

El director David Victori apostó por una forma de rodaje poco convencional . Gran parte de las escenas se filmaron sin que los actores vieran al equipo técnico, con cámaras ocultas y pruebas previas con otros intérpretes para ubicar los encuadres. Según explicó Joaquín Furriel , esta dinámica volvió al proyecto “muy inmersivo” .

La historia comienza tras la muerte del marido de Mara , interpretada por Belén Cuesta . Junto a su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la mujer de éste, Elena (Diana Gómez) y el hijo de ambos (Mika Arias), la mujer viaja a la casa de verano familiar ubicada en una zona boscosa. El objetivo inicial es vender la propiedad y cerrar una etapa marcada por el dolor , pero lo que debía ser una despedida tranquila se transforma rápidamente en una pesadilla .

Luego de una discusión familiar , Lide desaparece en el bosque casi al mismo tiempo en que se desata un incendio forestal de gran magnitud. A medida que las llamas avanzan con rapidez, las autoridades deciden suspender la búsqueda y ordenan una evacuación inmediata de la zona , dejando a la familia sin apoyo oficial en el momento más crítico .

Desesperada, Mara se niega a marcharse sin su hija y toma una decisión extrema. Junto a sus familiares, desafía la orden de evacuación y se adentra en el bosque para buscarla por su cuenta, aun sabiendo que el fuego puede cercarlos en cualquier momento. El tiempo corre en contra y cada paso implica un riesgo mayor.

En ese contexto aparece Santi, el guarda forestal de la zona interpretado por Enric Auquer. Su figura se presenta como la única posible ayuda para orientarse en un entorno cada vez más hostil, aunque su confianza es dudosa desde el inicio y las sospechas comienzan a instalarse dentro del grupo.

La película subraya que el incendio no es la única amenaza. Aislados, sin comunicación y bajo una presión extrema, los personajes empiezan a revelar secretos, mentiras y tensiones acumuladas. Como plantea la propia trama, “entre el miedo, la desconfianza y los secretos ocultos, Mara empieza a comprender que el incendio no es la única amenaza… alguien está mintiendo”.

Ese desplazamiento del peligro hacia lo humano es uno de los ejes centrales del relato. Cortafuego no se limita a narrar la desaparición de una niña en un contexto de desastre natural, sino que utiliza esa premisa para poner a prueba los límites morales de sus protagonistas y exponer hasta dónde estarían dispuestos a llegar cuando sienten que todo vale.

CORTAFUEGO

Tráiler de Cortafuego

Embed - Cortafuego | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de Cortafuego

Con un elenco encabezado por Belén Cuesta, Enric Auquer, Furriel y Diana Gómez, Cortafuego se suma a los estrenos más inquietantes de la temporada en la plataforma, con una narrativa que plantea un dilema moral en medio de una catástrofe natural.