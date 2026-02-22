22 de febrero de 2026 Inicio
El impactante video del taxi que volcó en Almagro: cuatro personas resultaron heridas

El siniestro involucró a un auto de aplicación y un taxi. Ambos conductores y dos mujeres fueron trasladados con politraumatismos a los hospitales Penna y Ramos Mejía.

Un violento choque seguido de vuelco se registró este domingo por la mañana en el barrio porteño de Almagro, en la intersección de la avenida Independencia y Maza. El accidente involucró a un Fiat Duna y a un Renault Logan que funciona como taxi.

Según la información preliminar, el Duna, que circulaba por Independencia, habría cruzado con el semáforo en rojo e impactó contra el taxi, que avanzaba por Maza. A raíz del golpe, el Logan perdió el control, salió despedido y terminó volcado sobre la calzada.

El Fiat Duna prestaba servicio como auto de aplicación y llevaba a una pasajera en el asiento trasero. El taxi, en tanto, no estaba en servicio al momento del hecho, aunque en su interior viajaban el conductor y una mujer en el asiento delantero.

Fuentes oficiales confirmaron que las cuatro personas involucradas sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas de urgencia a centros de salud. Las dos mujeres fueron derivadas al Hospital Penna, mientras que los conductores fueron asistidos en el Hospital Ramos Mejía.

En el lugar trabajaron ambulancias del SAME, efectivos policiales de la Comisaría 5B y Bomberos Voluntarios de la Estación Nº2 de Patricios, que realizaron las tareas de rescate, asistencia y ordenamiento del tránsito.

