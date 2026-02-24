Tenía un fuerte ardor en el pie pero nadie esperaba lo que reveló el médico: cuál fue el diagnóstico El episodio abre interrogantes sobre la detección temprana, los factores de riesgo y la necesidad de consultar ante señales. Por + Seguir en







El duro diagnóstico que recibió la mujer de 30 años tras ir a la guardia por molestias en sus pies

El caso ocurrió en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. La paciente tiene 30 años.

El síntoma inicial fue un fuerte dolor y ardor en los pies y piernas. Había viajado previamente a Tailandia, Japón y Hawái.

Los médicos realizaron una punción lumbar.

Detectaron altos niveles de eosinófilos, asociados a infecciones parasitarias. El cuadro reavivó el debate sobre consumir mariscos o moluscos crudos. Un síntoma aparentemente localizado encendió una alarma inesperada. Lo que comenzó como un fuerte ardor en el pie terminó derivando en un diagnóstico que sorprendió tanto al paciente como a su entorno. El caso, que rápidamente generó repercusión, vuelve a poner el foco en la importancia de no subestimar señales persistentes del cuerpo.

Según trascendió, la molestia inicial no parecía asociada a una afección grave. Sin embargo, tras una serie de estudios médicos y evaluaciones clínicas más profundas, los especialistas detectaron una condición poco frecuente que explicaba el cuadro y obligó a actuar con rapidez.

Antes de que aparecieran los síntomas, la paciente había viajado por Tailandia, Japón y Hawái. Poco después de regresar, empezó a sentir un ardor persistente en las piernas y una sensibilidad extrema al contacto. En un primer momento atribuyó las molestias al cansancio propio del viaje, pero ante el aumento del dolor y la aparición de nuevos síntomas decidió acudir al hospital.

Frente a la gravedad del cuadro, los médicos realizaron una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo. Los estudios revelaron una concentración elevada de eosinófilos, un tipo de glóbulo blanco vinculado a infecciones parasitarias.