Continúa el mal tiempo y las lluvias: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Tras el temporal que afectó la región de Córdoba y Santa Fe, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y granizo para varias provincias de Argentina.

Madre e hija desaparecidas en un arroyo de Entre Ríos. 
Dramático operativo en Entre Ríos: una madre y su hija desaparecieron tras un intenso temporal

Las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, y La Rioja.

Esta zona será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Desde Meteored informaron que durante las primeras horas de la jornada del viernes 20 de febrero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocurrió un " enfriamiento que llevó las marcas térmicas a valores de menos de 17 °C en Capital Federal y por debajo de 15 °C en los sectores más fríos del conurbano".

Cómo estará el tiempo para el fin de semana en CABA

El tiempo se mantiene mayormente estable durante el arranque del período, con temperaturas templadas y tardes agradables.

  • Viernes 20: jornada con cielo despejado. Mínima de 19° y máxima de 28°, sin probabilidades de lluvia.
  • Sábado 21: nubosidad variable pero estable. Mínima de 20° y máxima de 28°.
  • Domingo 22: continúa la estabilidad, con cielo parcialmente nublado. Mínima de 21° y máxima de 28°.

A comienzos de semana aparece cierta inestabilidad, para el lunes 23 se espera un aumento de nubes y probabilidad de chaparrones hacia la tarde/noche (10-40%). Mínima de 22° y máxima de 28°.

CABA pronóstico 20.2.26
