La fiscalía rechazó el pedido de Pity Álvarez para suspender el juicio en su contra por homicidio Los abogados del cantante solicitaron que las audiencias sean canceladas, lo que fue rechazado por la fiscalía. El exlíder de Intoxicados está acusado por el crimen de un hombre llamado Cristian Díaz ocurrido en 2018. Por Agregar C5N en









El Pity Álvarez afrontará un juicio por el crimen de Cristian Díaz.

El fiscal Sandro Abaldes rechazó el pedido de la defensa del cantante Cristian "Pity" Álvarez para suspender el juicio en su contra, previsto para comenzar el 10 de agosto, ya que permanece acusado por el crimen de un hombre identificado como Cristian Díaz ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018.

La defensa de Álvarez había solicitado suspender las 11 audiencias fijadas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 hasta que se definan los recursos presentados contra esa decisión. En este marco, se amparó en el artículo 353 del Código Procesal Penal y aseguró que el proceso no podría progresar.

En tanto, el fiscal Abaldes se opuso y remarcó que el juicio "se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso". También señaló que el artículo del Código Procesal citado por la defensa apunta a los recursos presentados en la fase de investigación y que todavía siguen sin resolverse.

El hecho se produjo tras una discusión donde Álvarez disparó contra Díaz. Tras el crimen, estuvo prófugo, confesó públicamente y luego pasó por prisión y centros terapéuticos. Ahora enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con audiencias previstas entre agosto y septiembre.

El Pity Álvarez afrontará un juicio por el crimen de Cristian Díaz. Redes sociales Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro determinaron que el estado de salud de Álvarez "permite reanudar el trámite de las presentes actuaciones, debido a que sus facultades mentales se encuentran estabilizadas y puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra".