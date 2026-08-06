La fiscalía rechazó el pedido de Pity Álvarez para suspender el juicio en su contra por homicidio

El fiscal Sandro Abaldes rechazó el pedido de la defensa del cantante Cristian "Pity" Álvarez para suspender el juicio en su contra, previsto para comenzar el 10 de agosto, ya que permanece acusado por el crimen de un hombre identificado como Cristian Díaz ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018.
La defensa de Álvarez había solicitado suspender las 11 audiencias fijadas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 hasta que se definan los recursos presentados contra esa decisión. En este marco, se amparó en el artículo 353 del Código Procesal Penal y aseguró que el proceso no podría progresar.
En tanto, el fiscal Abaldes se opuso y remarcó que el juicio "se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso". También señaló que el artículo del Código Procesal citado por la defensa apunta a los recursos presentados en la fase de investigación y que todavía siguen sin resolverse.
El hecho se produjo tras una discusión donde Álvarez disparó contra Díaz. Tras el crimen, estuvo prófugo, confesó públicamente y luego pasó por prisión y centros terapéuticos. Ahora enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con audiencias previstas entre agosto y septiembre.
El Pity Álvarez afrontará un juicio por el crimen de Cristian Díaz.
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Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro determinaron que el estado de salud de Álvarez "permite reanudar el trámite de las presentes actuaciones, debido a que sus facultades mentales se encuentran estabilizadas y puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra".
Por lo tanto, la Justicia fijó once audiencias de debate entre agosto y septiembre de 2026 y dispuso que el exlíder de Viejas Locas no pueda salir del país ni ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización del tribunal. Abraldes destacó en su dictamen que el músico había realizado un recital en Córdoba en diciembre de 2025 y ya tenía entradas a la venta para un show en Rosario previsto para el 9 de mayo.
Pity Álvarez, además, está acusado de haber privado de su libertad, con violencia y amenazas, a su manager y a una amiga en noviembre de 2016. Desde la suspensión del proceso, es evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) y por peritos designados por su defensa que sostuvieron que aún no existen las condiciones necesarias para determinar, con rigor técnico, cómo será el desempeño cognitivo del acusado durante el juicio.