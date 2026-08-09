9 de agosto de 2026 Inicio
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Femicidio en Luján: asesinaron a una joven frente a sus hijos y detuvieron a su pareja

La víctima tenía 27 años y fue atacada a puñaladas. La principal sospecha apunta a que ocurrió mientras discutían en una vivienda.

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Daniela Armoa tenía 27 años.

Daniela Armoa tenía 27 años.

Una joven fue asesinada a puñaladas en su vivienda del barrio Lanusse, en Luján, y las autoridades detuvieron como acusado a su pareja ya que la principal sospecha apunta a que la agredió mientras discutían. El hecho se produjo frente a los hijos de la víctima, quienes intentaron evitar el ataque.

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El suceso ocurrió cuando la joven, identificada como Daniela Natalia Armoa y de 27 años, fue atacada a puñaladas y falleció pese a que fue asistida en el Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján debido a las graves heridas. En este marco, los investigadores mantienen como hipótesis principal que en la vivienda ocurrió una discusión con su pareja, llamada César, durante la cual se produjo la agresión.

En tal sentido, las autoridades marcaron que los menores, de 5, 10 y 12 años gritaron y sujetaron a la persona sospechosa mientras vecinos de la zona salían de sus casas para asistir a la víctima. En ese momento, el hombre habría escapado a pie con un arma blanca en la mano y manchas de sangre en su ropa.

Daniela Armoa tenía 27 años.

Daniela Armoa tenía 27 años.

En tanto, el Grupo Táctico de Operaciones de Luján desplegó un operativo para localizar al acusado, quien fue hallado en la casa de su madre y luego detenido. Después, fue trasladado hacia la Comisaría de Marcos Paz y la investigación quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio y ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso.

En este marco, el cuchillo no fue encontrado, aunque los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que será examinado. Por su parte, los tres hijos de Armoa se encuentran alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.

Giro inesperado en el femicidio de Agostina Vega: detuvieron a los inquilinos de Barrelier

La causa por el brutal femicidio de Agostina Vega en Córdoba sumó dos nuevos detenidos tras un avance fundamental en la investigación liderada por el fiscal Raúl Garzón. Se trata de Matías Jesús Córdoba (31) y su esposa Eugenia Ludmila Ascarruz (25), quienes alquilaban la planta alta de la vivienda del principal sospechoso, Claudio Barrelier, en la calle Juan del Campillo 878, lugar donde ocurrió el crimen. Ambos están imputados por el delito de encubrimiento agravado.

La detención se produjo luego de una pericia acústica crucial realizada en la escena del crimen durante la madrugada del pasado miércoles, en un horario similar al que se cometió el asesinato. Los peritos reprodujeron la canción "No Se Ve / Chingon" de la banda de cuarteto DesaKTa2 a distintos volúmenes para comprobar la sonoridad del inmueble.

El estudio arrojó un resultado contundente: desde el sector donde se encontraba la pareja se escuchaba con total claridad lo que sucedía en la habitación donde Agostina fue atacada, por lo que los investigadores concluyeron que perfectamente podrían haber escuchado sus pedidos de ayuda.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

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